Terremoto Istanbul di magnitudo 6.2: oltre 150 feriti, il terrore della giornalista in diretta (VIDEO)

La giornalista di CNN Turchia terrorizzata durante la diretta

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Turchia nella tarda mattinata di mercoledì 23 aprile, scuotendo profondamente la città di Istanbul e le aree circostanti. L’epicentro del sisma, registrato nel Mar di Marmara, si trova nei pressi della località di Silivri, a circa 80 chilometri dalla metropoli turca. Secondo quanto riferito dall’Autorità turca per le emergenze (Afad), la magnitudo è stata di 6.2 e la profondità stimata attorno ai 7-10 chilometri.

Forte terremoto colpisce Istanbul: in molti saltano dai balconi e si fanno male

La popolazione di Istanbul ha vissuto momenti di puro terrore. Migliaia di persone sono scese in strada, fuggendo in preda al panico dagli edifici. Nonostante la forza del terremoto, i danni agli edifici sono stati contenuti e al momento non si registrano crolli gravi. Tuttavia, l’ufficio del governatore ha comunicato che 151 persone sono rimaste ferite nel tentativo di mettersi in salvo, molte delle quali saltando dai balconi.

Il sisma è stato avvertito anche in altre province, come Tekirdag, Yalova, Bursa, Balikesir e perfino a Smirne, distante oltre 500 chilometri. Diversi video circolano sui social, mostrando scene di caos, urla e tremori, incluso uno che ritrae una giornalista della CNN Turchia visibilmente spaventata durante la diretta.

La giornata in Turchia coincide con una festività nazionale, in memoria della fondazione dell’Assemblea Nazionale del 1920. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha rassicurato i cittadini dichiarando che le autorità sono pienamente operative nel monitorare la situazione. Sul posto sono intervenute squadre dell’Afad per i rilievi.

Attimi di paura per la delegazione dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto

Il terremoto ha fatto riaffiorare il ricordo del tragico sisma del 2023 che devastò il sud della Turchia e il nord della Siria, provocando quasi 60mila morti. Oggi, seppur con conseguenze più lievi, la paura ha di nuovo paralizzato una delle città più grandi e popolose del Paese.

Tra i presenti in città anche la delegazione dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto, in visita per un incontro con il Patriarca Bartolomeo I. Al momento della scossa, l’arcivescovo monsignor Giuseppe Satriano si trovava nella sala del Trono del patriarcato: nessuno del gruppo ha riportato ferite, ma l’evento ha comunque generato grande spavento.

