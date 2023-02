Terremoto Macerata 21 febbraio, scossa di magnitudo 3.8: gente in strada nella notte

Notte di paure in provincia di Macerata per una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 registrata alle 1:07 della notte tra lunedì 20 e martedì 21 febbraio con epicentro localizzato a 3 chilometri di Treia e ad un profondità di 9 chilometri.

Terremoto Macerata: epicentro localizzato a Treia, intenso sciame sismico nella notte

Il sisma è stato avvertito da numerosi residenti con alcune persone che sono scese in strada a Macerata per lo spavento e per il timore di nuovi movimenti tellurici. Lo sciame sismico è proseguito per l’intera notte con la scossa più forte, magnitudo 2,5 registrata a Treia alle 4:42 ed altre di minore entità localizzate tra Pollenza e Macerata (tra magnitudo 1 e 1.6).

“A seguito della scossa di magnitudo 3.8 registrata a Treia si comunica che al COC non sono pervenute, per quanto riguarda il territorio comunale, richieste di intervento” – si legge sulla pagina Facebook del comune di Macerata mentre il comune di Corridonia ha deciso di sospendere l’attività didattica compresa la scuola di Infanzia , l’asilo nido e gli asili nidi privati per verifiche su tutti gli edifici scolastici pubblici.

Scuole chiuse nel comune di Corridonia

Gli strumenti dell’Ingv hanno rilevato anche un terremoto di magnitudo 2.2 in provincia di Ancona con epicentro a 5 chilometri da Arcevia. La terra continua a tremare nella Marche dopo il forte sisma che ha interessato la Regione il 9 novembre quando è stato registrato un terremoto di magnitudo 5.7 con epicentro l’Adriatico tra Pesaro e Ancona.