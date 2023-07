Terremoto, paura tra Salerno e Avellino: sisma di magnitudo 3.6 a Laviano: ‘5 secondi di paura’

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ​si è verificato alle 10:20 di mercoledì 26 luglio nell’Alto Sele, tra le province di Salerno e Avellino. L’epicentro è stato localizzato dalla sala sismica dell‘Ingv a 3 km a sud del centro abitato di Laviano, in provincia di Salerno, a una profondità di 15 km.

L’epicentro a Laviano, segnalazioni da Salerno alla provincia di Avellino

La scossa è stata percepita lievemente anche nella città di Salerno. Numerose le segnalazioni su Twitter. “A Battipaglia si è sentita forte, è durata 5 secondi ma che paura” – ha riferito un residente del comune della Piana del Sele. Numerose anche le testimonianze dalla provincia di Avellino (da Lioni a Serino).

Entrambe le province pagarono un grave dazio per il violento terremoto del 23 novembre 1980 e ad ogni scossa il ricordo di quella terribile notte con il sisma di mercoledì 26 luglio che ha interessato numerosi centri distrutti quasi 43 anni fa.

La scossa ha interessato numerosi comuni colpiti dal sisma del 23 novembre 1980

In alcune località qualcuno è sceso anche in strada per la paura e per il timore di nuove scosse. “Inizialmente pensavo ad un giramento di testa legato al caldo” – ha riferito un residente nell’avellinese. Al momento non si registrano danni a persone o cose.