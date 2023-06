Terremoto Siena 28 giugno, scossa magnitudo 3.7: gente in strada, evacuata Torre del Mangia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita in provincia di Siena alle 12:19 di mercoledì 28 giugno. L’epicentro, secondo i dati dell’Ingv, è stato registrato 4 chilometri a nord est di Poggibonsi, ad una profondità di 10 chilometri.

Terremoto Siena, l’epicentro localizzato a 4 chilometri da Poggibonsi: scossa avvertita anche a Firenze

La scossa è stata nettamente avvertita anche a Firenze e indistintamente dalla popolazione in tutta la Valdelsa: gente si è riversata in strada ma al momento, si spiega dalla Protezione civile della Provincia di Siena, non vengono segnalati danni. La scossa è stata avvertita anche nella città del Palio.

“Sono in contatto con la nostra sala operativa regionale per verificare la situazione a seguito del terremoto. Dalle prime verifiche non si registrano danni al momento. Proseguono i controlli nelle scuole ed edifici” – ha scritto sui social il presidente della Toscana Eugenio Gianni.

Il comune ha disposto la chiusura dei musei, controlli nelle scuole e negli edifici

A Siena la gente si è riversata in strada ma non si segnalano danni a persone e cose. Il Comune della Città del Palio ha deciso di far evacuare, “per precauzione e per evitare qualsiasi criticità” la Torre del Mangia che si affaccia su piazza del Campo e il Museo civico e quello dell’Acqua. É stato anche deciso che tutti i musei comunali rimarranno chiusi mercoledì 28 e giovedì 29 giugno. Nel febbraio scorso Siena era stata al centro di uno sciame sismico durato giorni.