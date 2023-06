Bimba di 7 anni morta dopo essere stata travolta dalle onde nel ravennate: aperta inchiesta

É stata travolta dalle onde mentre faceva il bagno a Lido di Classe sotto lo sguardo del papà e del cuginetto. Isabel Zanichelli, 7 anni, è arrivata in condizioni gravissime all’ospedale Sant’Orsola di Bologna dove è deceduta lunedì 26 giugno.

L’onda ha trascinato via la piccola Isabel Zanichelli sotto gli occhi del papà a Lido di Classe

Sull’accaduto la Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alla morte della bimba di 7 anni di Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, finita sott’acqua dopo essere stata travolta da un’onda su una spiaggia libera sul litorale ravennate nella giornata di domenica 25 giugno.

Sono due le persone iscritte sul registro degli indagati. Un atto dovuto in vista dell’autopsia fissata dal pm di turno Monica Gargiulo. Al momento dell’accaduto, sventolava bandiera rossa a causa delle cattive condizioni meteo-marine. Secondo quanto anticamente ricostruito, la bimba si trovava assieme al padre, Enzo, e il cugino in un tratto di spiaggia adiacente lo stabilimento balneare Go Go Beach.

Due persone sono state iscritte al registro degli indagati per omicidio colposo

L’onda ha trascinato via anche l’altro bambino che è stato tratto in salvo da un addetto al salvataggio mentre un altro bagnino si era subito tuffato in acqua per salvare Isabel Zanichelli. Una volta portata a riva sono state subito avviate le pratiche salvavita in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. In un primo momento la bambina di 7 anni sembrava essersi ripresa ma, dopo essere stata trasportata all’ospedale di Ravenna, è stata stata trasferita al Sant’Orsola di Bologna dove è spirata.