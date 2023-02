Terremoto Siena, residenti in pigiama in Piazza del Campo: 60 scosse e scuole chiuse

Un intenso sciame sismico tiene in ansia i residenti della provincia di Siena dalle 21:51 di mercoledì 8 febbraio quando la prima scossa di terremoto, la più forte, di magnitudo 3.5 ha spinto tante persone a scendere in Piazza del Campo in pigiama per la paura.

Terremoto Siena, la scossa più forte di magnitudo 3.5 ha spinto i residenti in strada

Gli strumenti dell’Ingv hanno rilevato il sisma ad un chilometro dal capoluogo di provincia toscano e ad una profondità di 8 km. In strada tanti ragazzi ma anche famiglie con bambini impauriti anche dalla sequenza di scosse registrate in pochi minuti. In tanti stavano seguendo in casa la seconda serata del Festival di Sanremo. “Mai sentita una scossa così forte” – ha raccontato un utente.

Lo sciame sismico è proseguito fino alla mattina di giovedì 9 febbraio per un totale di 60 scosse di terremoto. Non si registrano feriti né ingenti danni: solo qualche crepa nei muri e un piccolo smottamento in strada delle Grotte. A scopo precauzionale è stato predisposta la chiusura delle scuole e l’evacuazione del tribunale.

Sciame sismico Siena, 60 scosse: chiuse le scuole ed evacuato il tribunale

Analogo provvedimento è stato preso per edifici sportivi, palestre e uffici comunali. Sul territorio si stanno effettuando sopralluoghi sulle strutture per verificare eventuali criticità. Il Comune di Siena ha attivato la sala operativa della protezione civile comunale’ ‘Giancarlo Rossetti” in strada di Cerchiaia. Sono attivati i numeri di telefono 0577 292535 e 292536 per informazioni circa la gestione dell’evento