‘Tesoro lo faccio per te’, 33enne si tuffa a Ostia e sbatte sugli scogli: è in coma

“Tesoro lo faccio per te”. Un 33enne è ricoverato in coma farmacologico e in pericolo di vita al San Camillo di Roma dopo un tuffo per amore sugli scogli a Ostia, sul litorale romano, sotto lo sguardo della fidanzata.

Il 33enne residente a Castelraimondo era in vacanza sul litorale laziale con la fidanzata

L’uomo di origini albanesi, residente a Castelraimondo (Macerata), nella serata tra sabato 1 e domenica 2 giugno, dopo essere andato a cena con la partner e un’amica, durante una passeggiata a Ostia è sceso dal pontile di piazza dei Ravennati verso il mare. Si è immerso nell’acqua tuffandosi senza rendersi conto che c’erano degli scogli sott’acqua.

Il 33enne è rimasto quindi per alcuni minuti in acqua. La sua fidanzata e l’amica pensavano che stesse scherzando e solo dopo un po’ si sono rese conto che aveva perso i sensi. A quel punto hanno chiamato i soccorsi. L’uomo è stato portato prima al Grassi e poi trasferito in terapia intensiva al San Camillo. É arrivato con vertebre e costole fratturate e una polmonite per inalazione di acqua marina.

L’uomo si è tuffato finendo sugli scogli a Ostia, la fidanzata inizialmente aveva pensato ad uno scherzo

L’uomo lavora come operaio e vive da diversi anni con i genitori e la sorella a Castelraimondo dove è piuttosto conosciuto. Aveva deciso di trascorrere qualche giorno di relax con la fidanzata nella località laziale, raggiunta nelle scorse anche dal padre e dalla madre che stanno vivendo ore di grande apprensione per le sorti del figlio.