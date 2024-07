Tilt informatico e Crowdstrike: cosa è successo?

Molte delle aziende e società colpite dal tilt informatico di venerdì 19 luglio hanno puntato il dito contro Crowdstrike per aver rilasciato un aggiornamento, intorno all’1 di notte, che potrebbe aver causato i problemi globali a voli, banche, borse treni ed alle più svariate attività con emittenti che hanno avuto problemi ad andare in onda.

Tilt informatico globale, cos’è Crowdstrike

Il ceo di Crowdstrike, George Kurtz, ha rilasciato questa dichiarazione: “Crowdstrike sta lavorando attivamente con i clienti colpiti da un difetto riscontrato in un singolo aggiornamento dei contenuti per gli host Windows. Gli host Mac e Linux non sono interessati. Non si tratta di un incidente di sicurezza o di un attacco informatico Il problema è stato identificato, isolato, corretto ed è stato distribuito un fix”. Crowdstrike è un servizio di cybersicurezza progettato per bloccare le violazioni su internet o gli attacchi informatici per le più grandi aziende del mondo.

“Rimandiamo i clienti al portale di supporto per gli ultimi aggiornamenti e continueremo a fornire aggiornamenti completi e continui sul nostro sito web”, promette Kurtz. “Raccomandiamo inoltre alle organizzazioni di assicurarci di comunicare con i rappresentanti di Crowdstrike attraverso canali ufficiali. Il nostro team – concludono – è completamente mobilitato per garantire la sicurezza e la stabilità dei clienti Crowdstrike “

George Kurtz: ‘Il difetto è stato identificato e corretto’

Nel pomeriggio si riunirà il Nucleo per la cybersicurezza dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, allo scopo di valutare gli effetti causa dal disservizio informatico del software Crowdstrike che sta creando problemi a livello mondiale. Anche in Italia si stanno avvertendo criticità e l’Agenzia continua a fornire il suo supporto agli operatori coinvolti.

Il Nucleo è un organismo presieduto dal direttore generale dell’Acn, Bruni Frattasi, ed è composto dal consigliere militare del premier, da un rappresentante rispettivamente di Dis, Aise ed Aisi e di ciascuno dei ministri rappresentati nel Comitato interministeriale per la cybersicurezza e del Dipartimento della Protezione civile.