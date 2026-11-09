Tommaso Migliozzi muore a 26 anni sulla via Appia: l’auto si ribalta, Airola e San Martino piangono il giovane

Tommaso Migliozzi

Il ragazzo, originario di Airola e residente a San Martino Valle Caudina, ha perso la vita nell’incidente avvenuto a Paolisi

Una vita segnata da prove dolorose, un futuro ancora tutto da scrivere e una morte improvvisa che ha lasciato due comunità senza parole. Tommaso Migliozzi aveva soltanto 26 anni quando ha perso la vita in un drammatico incidente stradale lungo la via Appia, nel territorio di Paolisi, in Valle Caudina. Il giovane, originario di Airola e residente a San Martino Valle Caudina, era al volante della sua Fiat Punto quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo della vettura. L’auto è uscita dalla carreggiata, ha urtato alcuni alberi e si è ribaltata. Per lui non c’è stato scampo.

La tragedia si è consumata nella notte di sabato 7 novembre. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava percorrendo la strada in direzione di Sant’Agata de’ Goti, dopo essere uscito per raggiungere alcuni amici. La dinamica esatta è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio, intervenuti per i rilievi e per ricostruire le fasi dell’incidente.

L’auto distrutta e i soccorsi: inutili i tentativi di salvarlo

La Fiat Punto, dopo essere finita fuori strada, ha terminato la corsa ribaltandosi. L’impatto è stato particolarmente violento e la vettura ha riportato danni ingenti. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, per il ventiseienne non era ormai più possibile fare nulla: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Per liberare il corpo dall’abitacolo, rimasto deformato dopo lo schianto, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Bonea. I pompieri hanno utilizzato le attrezzature da taglio per estrarre il giovane dalle lamiere. I carabinieri hanno invece avviato gli accertamenti per stabilire che cosa abbia provocato la perdita di controllo della vettura e chiarire ogni aspetto della dinamica dell’incidente sull’Appia.

Tommaso aveva già perso la mamma e i nonni: il dolore di due comunità

La notizia ha colpito profondamente Airola, dove Tommaso Migliozzi era nato, e San Martino Valle Caudina, paese nel quale viveva. La sua storia personale rende ancora più dolorosa la scomparsa: il ventiseienne aveva perso prima i nonni che si erano occupati di lui e, successivamente, anche la madre. A restargli accanto era la sorella, con la quale aveva condiviso un percorso familiare difficile.

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e i ricordi affidati ai social. Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo educato, generoso e capace di mantenere il sorriso nonostante le difficoltà affrontate. Tra le testimonianze più toccanti c’è quella dell’avvocato Vittorio Fucci, che ha ricordato le tante sofferenze attraversate dal giovane e il suo modo di rapportarsi agli altri.

«Tommaso sapeva solo amare», ha scritto, ripercorrendo i lutti che avevano segnato la sua infanzia e la perdita della madre. Nel suo messaggio ha espresso tutto il dolore per una morte che ha portato via un ragazzo già costretto ad affrontare prove molto dure. «Ora che non ci sei più, mi manchi, ci manchi ancora di più», è il pensiero con cui ha concluso il suo ricordo.

Festa di San Martino e Sagra del Cicatiello non si fermano, proclamato il lutto cittadino

Anche l’amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina ha manifestato pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia. In una nota condivisa con la Pro Loco, la parrocchia di San Giovanni Battista e San Martino Vescovo e il Forum Giovani, è stato espresso il cordoglio per la perdita di un giovane concittadino.

Le realtà cittadine si sono strette attorno alla sorella, ai familiari, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Nel messaggio è stato sottolineato il valore di una comunità che deve saper restare unita non soltanto nei momenti di festa, ma anche quando è chiamata a condividere il dolore.

È stata però confermata la prosecuzione degli appuntamenti già avviati: la Festa di San Martino e la tradizionale Sagra del Cicatiello non saranno sospese. Una scelta motivata dal fatto che le iniziative erano già in corso e che, nelle intenzioni degli organizzatori, dovranno proseguire nel rispetto della tragedia che ha colpito il paese. La decisione ha suscitato anche reazioni contrastanti tra i cittadini, con alcune voci critiche rispetto alla scelta di non interrompere le manifestazioni.

Il Comune ha comunque annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno delle esequie, quando la comunità potrà rendere omaggio a Tommaso. Intanto restano il dolore dei familiari e lo sgomento di quanti lo conoscevano: ad Airola e San Martino Valle Caudina una giovane vita spezzata lascia un vuoto difficile da colmare.