Terni, Diego Bruno muore a 21 anni mentre torna dal lavoro: travolto dal furgone dopo lo scontro tra due mezzi

Il 21enne Diego Bruno è deceduto in un incidente a Terni

Il giovane aveva appena terminato il turno in un fast food e stava rientrando a piedi quando è rimasto coinvolto nell’incidente

Aveva appena finito di lavorare e stava tornando a casa a piedi. Un tragitto abituale, dopo il turno notturno in un fast food della zona dell’ospedale. Ma per Diego Bruno, 21 anni, il rientro si è trasformato in una tragedia. Il ragazzo è morto all’alba di domenica 8 novembre a Terni, travolto da un furgone finito fuori controllo dopo essersi scontrato con un’automobile.

L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30 all’incrocio tra via Giandimartalo Di Vitalone e via Martin Luther King, a poca distanza dall’ospedale Santa Maria. Il giovane stava percorrendo la strada quando una Mercedes Classe B e un furgone utilizzato per le consegne alimentari sono entrati in collisione. In seguito all’urto, il mezzo commerciale ha proseguito la propria corsa investendo il ventunenne e scaraventandolo contro il muro del sottopassaggio.

Un impatto violentissimo, che non gli ha lasciato scampo. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Diego è morto sul posto, mentre i conducenti dei due veicoli sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Le conseguenze più serie avrebbero riguardato la persona alla guida della Mercedes, mentre il conducente del furgone avrebbe riportato lesioni più lievi.

La dinamica dell’incidente e le indagini dei carabinieri

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia di Stato e la polizia locale. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di emergenza e i rilievi.

Adesso spetta ai carabinieri ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare le eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi utili, comprese le tracce lasciate sull’asfalto e le testimonianze delle persone coinvolte. Sarà necessario chiarire come sia avvenuto l’impatto tra i due mezzi e in che modo il furgone abbia raggiunto il giovane che camminava lungo la strada.

L’incrocio era già stato teatro di altri incidenti, secondo quanto riferito nella ricostruzione della vicenda. Un aspetto che riporta l’attenzione sulla sicurezza di quel tratto urbano, mentre la città cerca di fare i conti con una morte che ha lasciato tutti sgomenti.

Diego Bruno tifoso della Ternana, l’omaggio della squadra e il silenzio della curva

La notizia ha colpito profondamente anche l’ambiente della Ternana Calcio. Diego Bruno era un tifoso rossoverde e la sua scomparsa ha raggiunto i sostenitori delle Fere proprio nel giorno della partita contro la Rondinella, valida per il campionato di Serie D, in programma allo stadio delle Due Strade di Firenze.

I gruppi della curva hanno deciso di non esporre gli striscioni in segno di lutto. I tifosi erano comunque presenti sugli spalti, ma la giornata di sport è stata inevitabilmente segnata dal dolore per la perdita di un ragazzo così giovane.

Anche la squadra ha voluto ricordarlo con un gesto concreto: un mazzo di fiori è stato deposto alla base del settore ospiti. Un omaggio a Diego e alla sua passione per i colori rossoverdi.

Aveva soltanto 21 anni. Stava tornando a casa dopo una notte di lavoro, quando lo scontro tra due veicoli lo ha coinvolto in modo fatale. Una tragedia che ha lasciato Terni sotto shock e che ora attende risposte dagli accertamenti degli investigatori.