Tragico incidente sull’Appia: muore Francesca Di Fazio, arrestato 20enne positivo al droga test

Francesca Di Fazio

La dinamica dell’incidente e il tragico conseguimento

Martedì 1° marzo, i carabinieri della Stazione di Monte San Biagio hanno arrestato in flagranza un ventenne straniero residente a Fondi, accusato dell’omicidio stradale della 40enne Francesca Di Fazio aggravato dall’effetto di sostanze stupefacenti. Durante la notte appena trascorsa, i militari sono intervenuti sulla strada statale Appia, nel comune di Latina, in seguito a un incidente che ha coinvolto tre veicoli.

Accertamenti, arresto e reazioni dalla comunità

Secondo gli accertamenti, il giovane, mentre percorreva l’Appia in direzione Fondi, ha effettuato una manovra di sorpasso in una zona in cui tale operazione non era consentita. Nel rientrare nella propria corsia, ha tamponato l’auto guidata da una donna di 40 anni, residente a Fondi, che procedeva regolarmente. In seguito al tamponamento, il veicolo della donna si è sbandato, urtando il guard-rail sul lato destro e ribaltandosi. Purtroppo, la donna, identificata come Francesca Di Fazio, è deceduta sul colpo a causa dei traumi riportati.

Le indagini, coadiuvate dagli accertamenti tossicologici, hanno rivelato che il ventenne si trovava alla guida del suo veicolo, di potenza superiore ai limiti consentiti, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. A seguito di questi elementi, il giovane è stato ucciso per omicidio stradale in flagranza di reato e, successivamente, posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di ulteriori provvedimenti giudiziari. I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati dai militari dell’Arma.

Chi era la vittima

Francesca Di Fazio, la vittima, aveva 40 anni, era appassionata di sport e motori e aveva recentemente intrapreso una nuova attività lavorativa presso il centro direzionale della catena “Le Cinéma Café” a Fondi. Lasciando due figli, la sua scomparsa ha profondamente sconvolto colleghi, amici e l’intera comunità. Testimonianze e ricostruzioni indicano che la dinamica dell’incidente non ha lasciato alcuna possibilità di salvezza: la vittima, che aveva appena concluso il turno di lavoro e si era ritrovata in compagnia di amici per trascorrere una serata tranquilla, è stata travolta da un’altra vettura in fase di sorpasso.

La tragica notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, dove numerosi messaggi di cordoglio sono stati espressi da amici e conoscenti della giovane donna di Fondi, sottolineando il dolore e lo shock per un evento che ha lasciato la comunità senza parole.