Torino, travolto in bici mentre andava a scuola con il papà: morto a 7 anni

Il bimbo è stato travolto mentre andava a scuola in bici

La bicicletta rossa, il papà accanto e poi l’impatto

Stava andando a scuola insieme al papà, pedalando sulla sua piccola bicicletta rossa, quando è stato travolto da un’auto. Il bambino, appena 7 anni, non ce l’ha fatta: è morto nel pomeriggio all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove i medici avevano tentato disperatamente di salvargli la vita.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina in corso Regina Margherita, nel controviale, all’altezza del civico 63, nel tratto compreso tra via Montebello e via Tarino.

Secondo la prima ricostruzione, il piccolo stava seguendo il padre in bicicletta quando è stato investito da una Chevrolet Matiz. Una frenata, poi l’impatto: il bambino è stato sbalzato dalla bicicletta ed è finito sull’asfalto.

L’automobilista si è fermato immediatamente dopo l’incidente. Il conducente ha assistito ai primi soccorsi mentre il padre del bambino, rimasto accanto al figlio, era sotto choc.

L’arrivo del 118 e la corsa disperata al Regina Margherita

I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti poco dopo l‘incidente. Le condizioni del bambino sono apparse subito disperate: il piccolo era arrivato in arresto cardiaco.

I soccorritori lo hanno intubato e trasportato in codice rosso al Regina Margherita. Dopo la ripresa dell’attività cardiaca, il bambino è stato portato direttamente in sala operatoria per un grave politrauma, con lesioni gravissime, tra cui traumi cranico e addominale.

I medici hanno tentato in tutti i modi di salvarlo, ma nel pomeriggio è arrivata la notizia più drammatica: il bambino è morto per le conseguenze dell’investimento.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale, impegnata negli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. La bicicletta del bambino e la Chevrolet Matiz sono state sequestrate.

Gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica esatta dell’investimento e le circostanze nelle quali l’auto ha travolto il piccolo mentre percorreva il controviale di corso Regina Margherita.