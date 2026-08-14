Torre del Greco, parcheggia l’auto e si allontana: 44enne travolto dalla sua stessa vettura, poi muore in ospedale

Tragico incidente a Torre del Greco in via XX Settembre

La vettura era stata parcheggiata in via XX Settembre, strada in pendenza: tra le ipotesi degli investigatori quella del freno a mano non inserito

Un uomo di 44 anni è morto all’ospedale Maresca di Torre del Greco dopo essere stato travolto dalla propria automobile. L’incidente è avvenuto in via XX Settembre, una strada in pendenza non lontana dal centro cittadino. Al momento, tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori c’è quella secondo cui l’uomo avrebbe parcheggiato la vettura senza inserire correttamente il freno a mano, provocandone il movimento improvviso.

La dinamica, tuttavia, non è ancora stata definitivamente ricostruita. Gli agenti della Polizia Municipale di Torre del Greco stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari e hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L’auto parcheggiata in una strada in discesa

Secondo una prima ricostruzione, il 44enne avrebbe lasciato la propria automobile in via XX Settembre, arteria che collega corso Garibaldi con piazza Luigi Palomba.

Dopo essere sceso dal veicolo, l’uomo si sarebbe incamminato verso la propria abitazione. Sarebbe stato in quel momento che la vettura avrebbe iniziato a muoversi lungo la strada in discesa.

Restano da chiarire alcuni passaggi fondamentali. Non è ancora possibile stabilire con certezza se il 44enne abbia tentato di fermare l’automobile dopo essersi accorto che stava procedendo senza controllo oppure se sia stato improvvisamente raggiunto e travolto dal mezzo.

Gli investigatori stanno mettendo insieme le diverse informazioni disponibili per comprendere esattamente cosa sia accaduto in quei pochi drammatici istanti.

La corsa dei soccorritori e il ricovero

L’allarme è scattato immediatamente. Quando i primi soccorritori sono arrivati in via XX Settembre, si sono trovati davanti a una situazione particolarmente grave.

Dopo le prime cure sul posto, è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza. Il 44enne è stato quindi trasferito d’urgenza all’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove i medici hanno tentato di stabilizzarlo.

Le sue condizioni, però, erano molto serie. Nonostante gli interventi sanitari e le cure ricevute, l’uomo è morto alcune ore dopo il ricovero.

La notizia ha suscitato sgomento nella zona, dove l’episodio ha rapidamente richiamato l’attenzione dei residenti.

Le telecamere possono chiarire la dinamica

Un elemento importante nell’inchiesta potrebbe arrivare proprio dagli impianti di videosorveglianza presenti lungo la strada.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno infatti visionato le immagini disponibili per cercare di ricostruire il momento in cui l’auto ha iniziato a muoversi e, soprattutto, cosa abbia fatto il 44enne dopo essersi accorto della situazione.

Le registrazioni potrebbero consentire di chiarire se l’uomo abbia cercato di intervenire per bloccare la vettura oppure se sia stato travolto senza avere il tempo di reagire.

Al momento, dunque, quella del freno a mano non inserito resta un’ipotesi investigativa e non una ricostruzione definitiva dell’accaduto.

La salma sequestrata dalla Procura

Sul caso è stata informata la Procura della Repubblica, che ha disposto il sequestro della salma, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli accertamenti dovranno servire anche a stabilire con precisione le cause della morte e la gravità delle lesioni riportate nell’impatto. Non è escluso che la Procura possa disporre l’autopsia, un esame che potrebbe fornire ulteriori elementi utili all’inchiesta.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti della Polizia Municipale sulla dinamica dell’incidente. Gli investigatori dovranno verificare ogni possibile elemento, dalle condizioni dell’automobile alla posizione in cui era stata parcheggiata, fino alla traiettoria seguita dalla vettura dopo aver iniziato a muoversi.

La ricostruzione definitiva dovrà quindi stabilire se si sia trattato di una tragica fatalità legata al movimento incontrollato dell’auto o se vi siano altri aspetti ancora da chiarire. Al momento, non risultano elementi che consentano di andare oltre le ipotesi al vaglio degli inquirenti.