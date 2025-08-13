Buon onomastico Alfredo oggi 14 agosto: video e immagini di auguri da condividere sui social

Di origini tedesche S. Alfredo (Altfrido di Hildesheim) da calendario si festeggia il 14 agosto nonostante la morte del martire sia certificata nel giorno dell’Assunta (15 agosto). Il monaco benedettino, successivamente nominato vescovo di Hildesheim in Sassonia, aveva una grande devozione per la Madonna dell’Assunta alla quale aveva dedicato numerose chiese.

Probabilmente per non far coincidere la data dei festeggiamenti dell’Assunzione di San Maria con quella di S. Alfredo si è deciso per la variazione di data.

S. Alfredo, la venerazione del monaco benedettino per la Madonna dell’Assunta

Durante la sua vita il benedettino fece costruire numerose chiese e monasteri. Dopo la nomina da vescovo fece traslare le reliquie di San Maursus ad Auxerre. Le fonti storiche certificano la sua attività diplomatica al servizio di Ludovico il Germanico.

Buon onomastico Alfredo 14 agosto: immagini da inoltrare su WhatsApp

Sant’Alfredo morì il 15 agosto 874 e fu sepolto nel duomo di Essen da lui fatto erigere. Di seguito alcune clip, gif e immagini di auguri di buon onomastico da inviare via social a parenti, amici e colleghi di lavoro battezzati con il nome di Alfredo.

Significato del nome. Alfredo deriva dal sassone Aelf e Raed che significa ‘consiglio degli elfi’. Il nome, di origine molto antica, è stato usato da parecchi nobili inglesi.