Torre Eiffel riaperta dopo tre ore: l’evacuazione per l’allarme bomba

Dopo tre ore è rientrato l’allarme bomba alla Torre Eiffel che aveva portato a evacuare il monumento simbolo di Parigi.

Secondo quanto riferito dai media francesi l’allerta è cessata attorno alle 15:30, quando la Tour è stata riaperta al pubblico. L’ultimo allarme bomba prima di questo rimonta a settembre 2020 e portò anch’esso all’evacuazione per un paio d’ore. Allora scattò per una chiamata anonima alla polizia di presunta matrice islamica (qualcuno aveva gridato Allahu akhbar).

Dopo una perlustrazione degli artificieri su tre piani della struttura, che è quindi stata riaperta al pubblico. Lo fanno sapere la società che gestisce il monumento (Sete) e una fonte della polizia.

L’evacuazione della Dame de fer è stata ordinata alle 12:15 e la riapertura alle 15:30. “La perlustrazione degli artificieri è una procedura abituale in questo tipo di situazione, che sono peraltro rari” – ha detto la fonte di polizia. Nel 2022 la Torre Eiffel ha accolto oltre 5 milioni e 800 mila visitatori.

FRANCE 🇫🇷 The Eiffel Tower has been evacuated due to a bomb threat. This is developing.#France #Paris pic.twitter.com/W3NDiOsqNx