Torremaggiore: difende la madre dalla furia del padre e muore 16 anni, ucciso anche un 51enne

É morta per difendere la madre dalla furia del marito che, accecato dalla gelosia, aveva pochi istanti prima ucciso il 51enne Massimo De Santis a Torremaggiore, in provincia di Foggia.

Taulant Malaj ha prima ucciso il 51enne Massimo De Santis, Gessica accoltellata mentre difendeva la madre

Taulant Malaj, panettiere 45enne di origine albanese, era convinto che la moglie avesse una relazione extraconiugale con la vittima che gestiva un bar in paese. Quest’ultimo è stato raggiunto e ucciso nello stabile dove si trovava intorno alle 2 nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio.

Successivamente il 45enne si è diretto nella palazzina di via Togliatti per scagliarsi contro la moglie ma la 16enne Gessica non ha esitato a frapporsi tra il genitore e la madre per farle da scudo ed è stata raggiunta da una coltellata che non le ha dato scampo

La moglie è rimasta ferita nella colluttazione, l’uomo era convinto che avesse una relazione extraconiugale

Nei momenti di concitazione è rimasta ferita anche la moglie del presunto assassino. La donna, la 39enne Tefta, ora è ricoverata nell’ospedale di Foggia. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi e recuperato l’arma del delitto, un coltello da cucina.