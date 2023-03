Chi l’ha visto, Raffaele Lioce trovato morto e sommerso dai rifiuti a Foggia

La speranza di trovare in vita Raffaele Lioce sono tramontate venerdì 17 marzo quando l’80enne è stato ritrovato privo di vita al terzo piano nel suo appartamento di Foggia. L’uomo è stato trovato sotto il letto e con tanti rifiuti sul suo cadavere. Probabilmente ha avvertito un malore e nel tentativo di rialzarsi è stato travolto dai numerosi oggetti presenti in stanza.

Raffaele Lioce potrebbe essere stato stroncato da un malore, ritrovato sotto il letto e ricoperto di rifiuti

I vicini dell’uomo, che risiedeva in Viale Mazzini, temevano che l’ex allenatore di hockey fosse rimasto intrappolato nella sua abitazione che era diventata quasi inaccessibile. Lioce era un accumulatore seriale e la sua casa era diventata una discarica a cielo aperto. Dell’uomo non si avevano notizie da fine novembre con l’appartamento che è stato trovato aperto ed invaso dai topi. La denuncia di scomparsa è stata presentata dall’amministratore di sostegno il 16 febbraio.

Le condizioni igienico sanitarie erano precarie e l’odore nauseabondo avevano spinto i condomini a chiedere l’intervento del Comune e successivamente la segnalazione a Chi l’ha visto che si è occupata del caso anche nella puntata del 15 marzo.

L’allarme lanciato dai vicini: ‘Grazie a Chi l’ha visto sono iniziati i lavori di sgombero’

Le prime fasi delle operazioni di sgombero dell’abitazione di Viale Mazzini, a Foggia, avevano lasciato un barlume di speranze anche se la camera da letto di Raffaele Lioce non era stata ancora liberata. Il pm Marianna Imbimbo ha disposto l’autopsia per risalire alle cause del decesso e risalire alla data. “Solo grazie a Chi l’ha visto sono iniziati i lavoro di sgombero” – ha spiegato il vicino. Dopo quattro settimane di bonifica dell’appartamento si è arrivati alla camera da letto dove è stato trovato privo di vita l’ottantenne di Foggia.