Tragedia a Ibiza, Emma Ramsay cade dal balcone e muore a 19 anni durante la vacanza da sogno

Un’adolescente scozzese è morta mentre era in vacanza a Ibiza, dopo essere caduta dal balcone di un hotel. Emma Ramsay è deceduta martedì 20 agosto dopo l’incidente avvenuto in un hotel nella zona di San Antonio, sull’isola del Mediterraneo.

Emma Ramsay è caduta da un hotel della zona di San Antonio a Ibiza dopo aver condiviso alcuni scatti della vacanza

La 19enne originaria di Hamilton, nel South Lanarkshire, e studiava alla Strathclyde University. Prima del tragico incidente aveva condiviso dei video in cui si godeva la vacanza poche ore prima di morire, affermando in un post su Instagram di essere “ossessionata da questo posto”. Un quotidiano di Ibiza ha riferito che ambulanze, polizia locale e guardia civile spagnola sono state chiamate all’Hotel Vibra District, ma nonostante il tempestivo arrivo i paramedici non sono riusciti a salvare la vita dell’adolescente.

Un portavoce del Foreign Office ha dichiarato: “Stiamo supportando la famiglia di una donna britannica morta in Spagna e siamo in contatto con le autorità locali”. Sconvolta la madre, Barbara, che ha descritto sui social la giovane come la sua migliore amica: “Un vero angelo. I nostri cuori saranno spezzati per sempre. Mi mancherai più di quanto le parole possano mai esprimere”.

Emma Ramsay è deceduta durante la vacanza a Ibiza

Sconvolta la madre: ‘Un vero angelo, i nostri cuori saranno spezzati per sempre’

Anche la preside della scuola superiore frequentata da Emma Ramsay, la St John Ogilvie High, l’ha ricordata. “Emma era un’alunna incredibilmente gentile, laboriosa, brillante e talentuosa che ha dato un grande contributo alla nostra comunità scolastica. Siamo scioccati e rattristati dalla straziante notizia”. Emma Ramsay avrebbe dovuto iniziare il terzo anno di studi in giurisprudenza alla Strathclyde University.