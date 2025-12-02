Tre fratellini morti nell’incendio del Ringraziamento: ‘Pensavamo ai regali di Natale, ora solo bare’

I tre fratellini morti nel Wisconsin

La serata del Ringraziamento e l’incendio improvviso nell’abitazione del Wisconsin

Jourdan Feasby, madre del Wisconsin, sta vivendo un lutto indicibile dopo la morte dei suoi tre figli nell’incendio che ha devastato l’appartamento del padre la sera del Ringraziamento. La donna, ancora incapace di elaborare ciò che è accaduto, ha raccontato a diverse emittenti statunitensi il momento in cui ha ricevuto la telefonata che le ha cambiato la vita. Ha spiegato di aver trascorso la mattina con i suoi bambini, Rylee, 10 anni, Connor, 9, e la piccola Alena, 7, prima che raggiungessero il padre, con cui divideva la custodia.

Il racconto della madre: dolore, incredulità e senso di colpa

L’incendio è divampato attorno alle 22.30 nel condominio di Kenosha e, secondo le ricostruzioni, Rylee e Connor sarebbero morti quasi subito. Alena è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime e non ce l’ha fatta poco dopo. Il padre è stato curato per inalazione di fumo ed è stato successivamente dimesso. Le cause del rogo restano ancora oggetto di indagine.

Rylee Connor e la piccola Alena

Feasby ha spiegato di non riuscire a dare un senso alla perdita e ha confessato che, se si fosse trovata lei stessa nell’appartamento, avrebbe fatto di tutto per salvare i bambini, aggiungendo che sarebbe stata disposta a morire pur di non lasciarli soli in quel momento. Ha parlato del vuoto improvviso seguito alla tragedia, ripetendo che i suoi tre figli erano “tutto il suo mondo” e che ora si ritrova a vivere una realtà che le appare ancora irreale. “Ero così emozionata per lo shopping natalizio, ma ora ci sono solo bare”

La raccolta fondi

Una raccolta fondi avviata online ha già superato i 40 mila dollari e racconta quanto i tre fratellini fossero amati da chi li conosceva. La madre ha ricordato come i piccoli sapessero portare luce in ogni ambiente e come, paradossalmente, trovi un briciolo di pace solo nel pensiero che siano rimasti insieme fino alla fine.

Le autorità continuano a lavorare per chiarire l’origine delle fiamme, mentre la comunità locale si stringe attorno alla donna, rimasta improvvisamente sola dopo una tragedia che ha scosso l’intero Wisconsin.