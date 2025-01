Buon onomastico Ilaria, Ilario oggi: immagini di auguri da condividere

Il 3 dicembre si festeggia Sant’Ilaria martire di Roma mentre il 13 gennaio si commemora Ilario di Poitiers. La martire Ilaria viene celebrata con Claudio, Giasone e Mauro, santi e martiri, che fanno parte della stessa famiglia. Secondo la tradizione nel III secolo dopo Cristo il tribuno militare Claudio, guardia carceraria dei santi Crisante e Daria, si convertì convinto della loro santità. Non indugiarono a battezzarsi la moglie Ilaria, i figli Giasone e Mauro e i 70 militari che erano agli ordini del tribuno.

S. Ilaria martire, perseguitata e uccisa con l’intera famiglia dall’imperatore Numeriano

La notizia fu comunicata all’imperatore Numeriano, crudele persecutore dei romani che aveva ordinato l’arresto di Crisante e Daria. Per punire l’affronto ordinò che Claudio fosse gettato a mare con una pietra sul collo. Pena di morte che fu decretata anche per i figli che si rifiutarono di abiurare la religione cristiana. Entrambi furono decapitati lungo la via Salaria così come i 70 soldati che avevano deciso di convertirsi seguendo l’esempio di Claudio.

Sopravvisuta alla persecuzione Ilaria, moglie di Claudio, costruì due distinti sarcofagi e sulla via Salaria, dove abitava, sorse la necropoli della sua famiglia. Mentre dava sepoltura a marito e figli la donna fu uccisa mentre pregava. S. Ilaria martire è patrona dei tabagisti.

Significato del nome. Deriva dal nome latino Hilarius, a sua volta derivato da hilaris che significa “ìlare”, “allegro” (o anche dal greco antico ‘Ιλαρος, Hilaros, di identico significato; la radice latina è derivata da quella greca). Ha quindi lo stesso significato dei nomi Allegra, Gaudenzia e Blythe.

Buon onomastico Ilaria 3 dicembre

Oggi 3 dicembre in occasione della ricorrenza di S. Ilaria martire

Il 13 gennaio si festeggia S. Ilario di Poitiers

Da rilevare che il 13 gennaio si festeggia anche Sant’Ilario di Poitiers, vescovo e dottore della Chiesa. La conversione mentre leggeva la Sacra Bibbia ed in particolare fu impressionato dal passo “Ego sum qui sum: Io sono Colui che sono” che lo spinse all’adorazione del Signore.

Ricevette il santo Battesimo e modellò allora la sua vita secondo le massime del Vangelo. Il popolo di Poitiers tanto lo ammirava, che unanimemente lo elesse proprio vescovo.

