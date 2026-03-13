Tragedia a Cividate Camuno: muore a 25 anni Lorenzo Comensoli dopo un malore improvviso

Il 25enne è stato trovato agonizzante pressi della chiesa parrocchiale di Cividate Camuno

Chi era Lorenzo Comensoli: il 25enne trovato a terra vicino casa

Una serata come tante, poi il dramma.

È morto nella notte Lorenzo Comensoli, il ragazzo di 25 anni trovato privo di sensi nel tardo pomeriggio del 12 marzo a Cividate Camuno, in Val Camonica, a pochi metri dalla sua abitazione.

Il giovane era stato rinvenuto riverso a terra nel piazzale Giacomini, vicino a un piccolo giardino situato davanti alla chiesa del paese.

Alcuni residenti della zona, accorgendosi della presenza del ragazzo immobile al suolo, hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Breno, che hanno avviato i primi accertamenti.

Fin da subito le condizioni del giovane sono apparse estremamente gravi.

Il malore improvviso e l’arresto cardiaco

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, Lorenzo sarebbe stato colpito da un malore improvviso che lo avrebbe fatto accasciare a terra.

Il ragazzo avrebbe perso i sensi entrando rapidamente in uno stato comatoso, probabilmente a causa di un arresto cardiaco.

Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza, elemento che rafforza l’ipotesi di un grave problema sanitario improvviso.

I soccorritori hanno tentato immediatamente le manovre di rianimazione sul posto.

Vista la gravità della situazione, è stato disposto il trasferimento urgente in ospedale con l’elisoccorso.

Il trasferimento d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII

Il 25enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno dei principali centri ospedalieri della Lombardia.

Il volo dell’elicottero sanitario rappresentava l’ultima speranza per salvargli la vita.

I medici hanno tentato ogni possibile intervento per stabilizzare il giovane e contrastare le complicazioni legate all’arresto cardiaco.

Purtroppo le condizioni cliniche con cui Lorenzo è arrivato in ospedale erano già disperate.

Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il ragazzo è deceduto durante la notte.

Una notizia che ha rapidamente fatto il giro della Val Camonica, lasciando sgomenta la comunità locale.

Gli accertamenti per chiarire le cause della morte

Dopo il decesso, l’autorità giudiziaria ha disposto la restituzione della salma alla famiglia, consentendo così l’organizzazione dei funerali.

Parallelamente l’ospedale effettuerà ulteriori esami diagnostici per chiarire con precisione la causa della morte.

Gli accertamenti medici serviranno a capire cosa abbia provocato il malore che ha colpito improvvisamente il giovane.

I carabinieri, che hanno ricostruito i momenti precedenti al ritrovamento del 25enne, non hanno rilevato elementi che facciano pensare a un’aggressione o a un episodio violento.

L’ipotesi principale resta quindi quella di un improvviso collasso fisico.

Dolore e sgomento in Val Camonica

La morte di Lorenzo Comensoli ha profondamente colpito Cividate Camuno e l’intera Val Camonica, nel bresciano.

Il giovane era molto conosciuto nel paese e la notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente tra amici, conoscenti e residenti.

In poche ore i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio e incredulità.

La comunità si stringe ora attorno alla famiglia del ragazzo, travolta da un dolore improvviso e difficile da spiegare.

Una tragedia che riporta al centro dell’attenzione il tema dei malori improvvisi tra i giovani, eventi rari ma spesso devastanti.