Tragedia a Margherita di Savoia: 13enne di San Ferdinando di Puglia muore annegato

Il tredicenne è stato trasportato in ospedale in elisoccorso

Lutto nella provincia di Barletta-Andria-Trani per la scomparsa di Manuel Sandu

Una terribile tragedia ha colpito la comunità di San Ferdinando di Puglia e l’intera provincia di Barletta-Andria-Trani nel pomeriggio di sabato 21 giugno. Manuel Sandu, un ragazzo di 13 anni di origine rumena, è morto dopo essere stato soccorso in condizioni gravissime nelle acque di Margherita di Savoia.

I fatti: il soccorso in mare

Il giovane era in compagnia di amici quando il mare agitato lo ha travolto, impedendogli di tornare a riva. Immediati sono scattati i soccorsi: i bagnini l’hanno portato sul bagnasciuga ed hanno praticato manovre di rianimazione con il defibrillatore prima dell’arrivo del personale del 118, allertato alle 16:25, che ha proseguito le procedure per quasi un’ora. Sul posto come riferito dall’Asl di Barletta l’ambulanza Mike con medico a bordo.

Il ricovero e la morte

Trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, il ragazzo è deceduto in reparto alle 19:15. Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono in corso. La tragedia richiama l’attenzione sull’importanza della vigilanza e sulla pericolosità del mare mosso, specialmente per i più giovani.