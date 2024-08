Tragico schianto a Marone: muore il 20enne Daniele Turelli, feriti due amici

Tragico incidente stradale in provincia di Brescia. Il 20enne Daniele Turelli ha perso la vita mentre una ragazza di 19 anni ed un giovane di 18 anni sono rimasti gravemente feriti in uno schianto avvenuto a Marone sulla sponda bresciano del Lago di Iseo intorno alle 4:00 del mattino di mercoledì 7 agosto lungo la provinciale 510.

L’auto guidata da Daniele Turelli si è schiantata su una parete di roccia lungo la provinciale 510

La Fiat Coupé a bordo della quale viaggiavano è uscita di strada tra due gallerie e si è schiantata su una parete di roccia probabilmente per la forte velocità. Gravi, ma non in pericolo di vita i due amici. Sul posto, oltre il 118 con ambulanze ed elicottero, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre di Darfo e Lovere, che hanno estratto i ragazzi dalle lamiere.

Secondo quanto ricostruito Daniele Turelli era al volante della vettura. Il ventenne è stato trasportato in condizioni disperate al Civile di Brescia dove è stato sottoposto a un delicato intervento ma le ferite riportate erano troppo gravi e per il giovane non c’è stato nulla da fare.

I resti dell’auto guidata da Daniele Turelli

Il decesso dopo un disperato intervento chirurgico, choc e incredulità a Sale Marasino: sabato 10 agosto i funerali

Daniele Turelli era originario di Sale Marasino, in provincia di Brescia. Era appassionato di meccanica e di elettronica e dopo il diploma all’istituto tecnico aveva svolto uno stage in un cantiere navale occupandosi di meccatronica. Un’esperienza che l’aveva spinto a scegliere un percorso universitario legato a quest’esperienza ed alle sue passioni.

Sconcerto e incredulità a Sale Marasino. La famiglia del 20enne è molto conosciuta in quanto titolare del ristorante Portole di via Presso dove spesso il giovane aveva servito ai tavoli per aiutare papà Massimo. I funerali saranno celebrati sabato 10 agosto alle 17:00 nella chiesa di Sale Marasino.