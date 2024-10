Tragico scontro a Tor San Lorenzo tra auto e motorino: muore il 17enne Michele Comandini

Un ragazzo di 17 anni, di nome Michele Comandini, è morto in un incidente stradale che si è verificato sabato 26 ottobre intorno alle 22:30 nel comune di Ardea sul litorale laziale, nei pressi di Tor San Lorenzo.

Il violento impatto in via dei Lecci, il giovane procedeva contromano

Lo schianto frontale tra i due mezzi, è avvenuto in via dei Lecci, all’incrocio con via delle Pinete, dove c’è stato uno scontro tra una Ford Focus, condotta da un uomo di 45 anni, residente a Palestrina, e un motorino guidato dal 17enne che sembra procedesse contromano. L’uomo ha riferito di essersi trovato improvvisamente Michele Comandini di fronte e di non essersi riuscito a fermare in tempo per evitare l’impatto fatale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 per la constatazione del decesso con un’operatrice del soccorso che ha tentato disperatamente di rianimare il 17enne. “Michele doveva andare a prendere un amico ma non rispondeva più a telefono” – ha raccontato un amico, affranto e incredulo per l’accaduto.

Roma: incidente stradale tra auto e moto a Marina Tor San Lorenzo, morto 17enne

L’incredulità degli amici: ‘Doveva andare a prendere un amico non rispondeva a telefono’

Entrambi i mezzi sono stati sequestrati. Coordina le indagini la procura della Repubblica di Velletri. La litoranea e via delle Pinete, in direzione Anzio è rimasta chiusa al traffico fino alle 00:45, per consentire i rilievi e le procedure del caso. Il 45enne è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito sull’assunzione di alcol e droga. Il giovane era uno sportivo ed appassionato di volley. Il sindaco di Pomezia, Veronica Felici, ha manifestato il proprio cordoglio su Facebook. Si tratta della 125a vittima della strada a Roma e provincia dall’inizio dell’anno.