Lola Bunny nella lista dei più ricercati della Russia per una foto: cosa ha fatto

Una star ucraina dell’intrattenimento per adulti, conosciuta nei circoli come Lola Bunny, si ritrova nella lista dei “più ricercati” della Russia per un audace atto di sfida. La 24enne Lolita Bogdanova, il nome all’anagrafe, ha posato in topless davanti all’iconica Cattedrale di San Basilio, simbolo del patrimonio culturale e religioso della potenza mondiale.

L’ucraina Lolita Bogdanova è finita nel mirino delle autorità russe per una posa audace davanti alla Cattedrale di San Basilio

L’incidente risale al 2021 ma è riemerso di recente innescando una tempesta di critiche e controlli legali in un contesto di tensione politica e intrighi internazionali. L’immagine di Bogdanova, che si mette a nudo sullo sfondo della Piazza Rossa, era più di un semplice atto di esibizionismo: era una sfida al tessuto stesso dei valori tradizionali russi , come sostenuto dal presidente Vladimir Putin.

La risposta è stata rapida e severa, con esponenti religiosi che hanno condannato l’atto e funzionari del Cremlino che hanno denunciato l’affronto alla dignità nazionale. Lolita Bogdanova, originaria di Makiivka, Ucraina, ha espresso rammarico per la fotografia, che secondo lei è stata scattata anni prima e caricata senza il suo consenso. Le sue scuse, tuttavia, hanno fatto ben poco per sedare la tempesta.

Lola Bunny

Le scuse della star di OnlyFans non sono bastate ad evitare l’inchiesta: la 24enne si è trasferita negli States

Nonostante avesse firmato un accordo che le impediva di lasciare la Russia mentre veniva avviata un’indagine approfondita, Lola Bunny non è stata presa in custodia e ora sembra essere all’estero. La sua pagina Instagram suggerisce che potrebbe essere negli Stati Uniti. Si OnlyFans pubblica regolarmente scatti che mostrano il suo stile di vita glamour.