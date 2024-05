Tre ragazzini colpiti da un fulmine in spiaggia in Porto Rico: il video scioccante

La polizia di Porto Rico ha dichiarato che un fulmine ha colpito una spiaggia nella città costiera settentrionale di Isabela durante il maltempo, ferendo tre bambini, uno in modo grave.

Porto Rico, il fulmine si è abbattuto sulla spiaggia di Isabela ed ha ferito tre bambini

Secondo un comunicato della polizia, i bambini, di età compresa tra i 7 e i 12 anni, sono stati portati in un ospedale della vicina città di Aguadilla dopo l’incidente. La polizia ha dichiarato che il bambino più grande è in gravi condizioni. L’episodio si è verificato lunedì 27 maggio ma è stato reso noto nelle scorse ore con la diffusione del video del terribile momento in cui i ragazzini sono colpiti dal fulmine.

La madre ha raccontato che i figli stavano giocando sulla sabbia quando la saetta si è abbattuta sulla spiaggia di Isabela.

Le strazianti urla dei ragazzini e la disperazione della madre: grave uno dei figli

Le autorità hanno confermato che i minori sono residenti a Toa Baja e che non si tratta di turisti come inizialmente era stato riferito. Il direttore ad interim della gestione delle emergenze Isabela Carlos Cruz ha spiegato che Angelica Mercado Serrano era appena uscita dall’acqua per cercare qualcosa nel frigorifero portatile quando ha sentito uno dei ragazzini urlare.