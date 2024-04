Treno regionale travolge auto sui binari a Cologne: morta la 50enne Luisa Astori

Una donna è morta a bordo della propria auto travolta da un treno passeggeri a Cologne (Brescia) nella tarda serata martedì 23 aprile in prossimità di un passaggio a livello che pare si sarebbe azionato correttamente. Nell’impatto è deceduta la 50enne Luisa Astori, originaria del comune del bresciano.

Luisa Astori si è trovata bloccata con l’auto sui binari a Cologne, la 50enne travolta dal treno Bergamo-Brescia

La tragedia si è verificata intorno alle 22:40 quando il macchinista del treno regionale partito alle 22:00 da Bergamo si è trovato improvvisamente la Suzuki della donna bloccata sulle rotaie. Ha cercato di rallentare ma lo scontro è stato inevitabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre.

Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e l’autovettura è stata disincastrata dal treno. “Purtroppo il corpo privo di vita di una donna è stato recuperato dalle lamiere. I passeggeri a bordo del convoglio e il macchinista sono illesi. Sono in corso indagini per determinare le cause dell’incidente” – hanno riferito i pompieri.

La Polizia sta lavorando per far luce sul perché l’auto si trovasse in mezzo ai binari al passaggio del treno. Tra le ipotesi il guasto con l’auto che è rimasta bloccata sui binari dopo aver passato il passaggio al livello, o la disattenzione. La notizia della morte di Luisa Astori si è diffusa rapidamente a Colonia provocando incredulità e cordoglio. “Non ci sono parole per descrivere quello che è successo. Ci mancherai un sacco tu ovunque tu sia” – è stata ricordata così dallo staff di Eltotem Bar.

incidente Cologne

Dario Balotta di Europa Verde: ‘La soppressione dei passaggi a livello procede troppo lentamente’

La soppressione dei passaggi a livello previsto procede “troppo lentamente” a avrebbe dovuto essere inserito tra gli interventi fissati dal Pnrr. Lo afferma il responsabile trasporti di Europa Verde Dario Balotta a seguito dell’incidente mortale avvenuto nella notte al passaggio a livello di Cologne (Brescia), sulla linea Brescia-Bergamo.

A suo dire il fatto “ripropone il tema della sicurezza ferroviaria e dell’eccessivo numero di passaggi a livello sulla rete nazionale, che ne conta 4.300” – ha precisato. “Il piano di soppressione nazionale procede troppo lentamente, poiché i passaggi a livello costituiscono oltre che un pericolo anche una criticità per la circolazione dei treni, provocando ritardi e rallentamenti quando si guastano”.