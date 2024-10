Trovano cane con pancia enorme a Mesola: ‘Ha mangiato una gallina intera’, raccolta fondi per le cure

Si sono recate in una zona di campagna a Bosco Mesola, nel ferrarese, nella speranza di trovare l’amato cane Max dopo aver ricevuto una segnalazione. Una volte arrivate sul posto due ragazze hanno trovato un cagnolino molto simile al loro amico a 4 zampe ma in condizioni precarie e con una pancia abnorme. “Stava per esplodere”.

Il cagnolino è stato salvato da due ragazze che stavano cercando il loro amico a 4 zampe

Si è scoperto che era in quelle condizioni perché aveva mangiato una gallina intera per placare il suo appetito. L’animale è stato soccorso e salvato grazie al supporto delle ragazze della toelettatura Pakilù di Bosco Mesola. Ora però deve affrontare delle cure ingenti dopo l’intervento d’urgenza per un costo complessivo di 970 euro. Da qui la decisione di avviare una raccolta fondi per Cookie, il nome scelto per il cagnolino.

“Dopo la segnalazione le ragazze hanno trovato un cane molto simile al loro e senza pensarci due volte sono intervenute per salvargli la vita. Si presentava denutrito e senza chip e con una gallina intera nell’addome” – ha riferito Melania Piva una delle volontarie più attive a Mesola (Ferrara).

Per le cure di Cookie servono 970 euro: lanciata raccolta fondi

“Se volete contribuire alla raccolta per pagare il suo intervento potete passare in toelettatura a Bosco Mesola dalle ragazze”. Contestualmente proseguono le ricerche del cane Max, scomparso dalle 9:30 di sabato 19 ottobre. “Ha sulla testa dei segnetti neri senza pelo e ha il microchip. Chiamare il 347/33868370, anche solo per segnalazioni“.