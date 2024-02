Trovata con la gola tagliata a Bolzano: si cerca il compagno della figlia della 61enne fisioterapista

La 61enne fisioterapista Waltraud Kranebitter Auer è stata trovata con la gola tagliata ed un versamento cerebrale nella rimessa dei garage del condominio in cui vive, in via Cavour a Bolzano. L’aggressione è avvenuta intorno alla mezzanotte del 14 febbraio.

La fisioterapista Waltraud Kranebitter Auer è stata trovata con la gola tagliata nel garage a Bolzano

Le forze dell’ordine starebbero cercando il compagno della figlia della 61enne. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata attirata nel garage con uno stratagemma, disattivando il contatore della corrente. In casa c’erano i nipotini che non si sono accorti di nulla, anche se la porta d’ingresso dell’appartamento è stata trovata aperta.

La donna è stata trovata priva di sensi da un vicino di casa. É ricoverata in coma farmacologico all’ospedale di Bolzano ma non è in pericolo di vita. Le indagini si stanno concentrando sul compagno della figlia, un uomo residente in Germania, dal quale la figlia della coppia si starebbe separando.

La 61enne sarebbe stata attirata nel garage con uno stratagemma, caccia al compagno della figlia

La 61enne, conosciuta ed apprezzata in città, era appena tornata da Monaco, dove era stata assieme ai nipoti. “Lo conosceva senz’altro, ma non posso dire niente. Sanno tutti gli investigatori” – ha riferito una parente all’Ansa. Waltraud Kranebitter Auer è ricoverata in coma farmacologico all’ospedale di Bolzano.