Trovata morta Rita Trevisan, il figlio in lacrime a La vita in diretta: ‘Spero si tratti di un incidente’

A quasi due mesi dalla scomparsa, in un canale a Bollate (Milano) è stato trovato e recuperato il corpo di un’anziana che corrisponderebbe a quello di Rita Trevisan, la donna di 86 anni di Baranzate di cui sono perse le tracce da domenica 4 febbraio.

Rita Trevisan è stata ritrovata in una canale a Bollate, la donna era scomparsa il 4 febbraio dopo aver fatto visita alla cugina

A chiamare i carabinieri una residente di una palazzina che affaccia sul corso d’acqua che attraversa un’area verde tra via Coppi e via Milano. Rita Trevisan Zara era sparita il 4 febbraio mentre dalla sua casa a Baranzate andava a trovare una cugina. La donna di 86 aveva addosso gli stessi vestiti del giorno della scomparsa. La notizia è stata confermata dal figlio, in lacrime, dell’anziana durante la puntata del 2 aprile de Le vita in diretta.

“Fino alla fine spero si sia trattata di un incidente. Non riesco a capire come sia arrivata fino a qui. Mi confermano che il corpo trovato è la mamma, questo è anche un ben perché potremo commemorare il corpo. Spero che mamma si sia persa e sia finita in questo canale molto impervio. Mai avrei pensato che potesse arrivare fino qua a 86 anni. Forse ha perso l’orientamento ed è andato in panico” – ma spiegato Roberto Zara, figlio di Rita Trevisan, che con il fratello Marco ha vissuto due mesi tra speranze e paure.

Il figlio a La vita in diretta: ‘Forse ha perso l’orientamento ed è andato in panico, avevo pensieri agghiaccianti’

“Avevo pensieri più agghiaccianti e spero che da accertamenti e autopsia emerga che si sia trattata di una passeggiata fatale”. Ritrovata anche la borsa con all’interno il portafogli e i documenti dell’anziana. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte. La donna potrebbe essere caduta nel canale, pieno di rovi, a poca distanza da dove è stata ritrovata a Bollate. Sul posto è arrivato il medico legale e anche la polizia mortuaria.