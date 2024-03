Gabriella Battistella trovata morta nel Tevere, le amiche si erano rivolte a Chi l’ha visto

É stata trovata priva di vita Gabriella Battistella, la donna 63enne di Roma scomparsa a San Giovanni lo scorso 23 marzo, tanto che la trasmissione Chi l’ha visto? aveva lanciato un appello. Il corpo è stato rinvenuto il giorno di Pasqua, domenica 31 marzo, nelle acque del Tevere, all’altezza di ponte Sublicio, nella zona del Lungotevere Testaccio.

Gabriella Battistella è stata trovata priva di vita in zona Lungotevere Testaccio: era scomparsa il 23 marzo

Nei giorni scorsi le colleghe della donna, che era stata vista l’ultima volta in zona San Giovanni, via social avevano chiesto aiuto per tentare di rintracciarla ed erano intervenute nel corso del programma televisivo condotto da Federica Sciarelli. I vigili del fuoco erano entrati nell’abitazione di Gabriella Battistella ed avevano trovato il cellulare in carica, il letto rifatto ed il pigiama piegato ma di lei non c’era nessuna traccia. “L’unica cosa che non è stata trovata è la carta d’identità”.

L’appello delle amiche a Chi l’ha visto

Mi aveva telefonato per dirmi che mi avrebbe portato il regalo per il compleanno”. Le amiche l’hanno descritta come una donna di grande sensibilità. “É una grande camminatrice, prendeva i mezzi e camminava per ore e ore” – hanno raccontato a Chi l’ha visto quando avevano ancora la speranza di abbracciarla a Pasqua.

