Trovato morto nel bosco di Paderno del Grappa: Dedja Bledar ha cercato di difendersi

L’uomo trovato morto in un bosco di Paderno del Grappa è stato identificato: si tratta di Dedja Bledar. Lavorava come giardiniere all’Antica Abbazia di Borso del Grappa ma viveva ad Asolo.

Dedja Bledar è stato colpito da numerosi fendenti, ha tentato di difendersi

Sul luogo del ritrovamento è giunto il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Treviso Barbara Sabattini e il medico legale. Da un primo esame sono molte e profonde le ferite di arma da taglio che gli sono state inferte. Uno dei fendenti ha perforato il polmone a uccidere il 39enne albanese. Alcune di queste appaiono verosimilmente lesioni da difesa. Indagini in corso dei Carabinieri di Treviso e Castelfranco Veneto.

I familiari non lo vedevano dal pomeriggio di sabato 20 gennaio. Allarmati sono andati a cercarlo e stavano per denunciarne la scomparsa. Ma proprio un parente che lo stava cercando ha trovato la sua auto in una zona boschiva di via Colli. Il cadavere è stato scoperto a cento metri dall’auto, abbandonata in un sentiero sterrato.

I familiari si sono allarmati quando non l’hanno visto rientrare dopo lavoro, viveva in Italia da quasi 20 anni

Dedja Bledar era arrivato in Italia nei primi anni del duemila quindi si trovava qui da circa da vent’anni, come ha raccontato un amico pure lui di origini albanesi. Era sposato e aveva due figli: una bimba e il più piccolo un maschietto di circa 3 anni. In passato aveva lavorato per due ditte edili e si rendeva disponibile per lavoretti extra da giardiniere.