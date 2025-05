Tragedia vicino a Yellowstone: turisti morti in un incidente stradale, c’è un’italiana

Sette turisti hanno perso la vita in un incidente a Yellowstone

Sette morti e otto feriti nello scontro tra un pulmino e un pick-up

È di sette morti e otto feriti il tragico bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nei pressi del Parco Nazionale di Yellowstone, in Idaho. A scontrarsi, giovedì sera, sono stati un pick-up Dodge Ram e un furgone turistico Mercedes che trasportava 14 persone. Entrambi i veicoli hanno preso fuoco dopo l’impatto. Le vittime includevano cittadini cinesi e italiani. Il consolato italiano a San Francisco segue da vicino l’evolversi della situazione.

Morta una turista italiana di origini milanesi

L’incidente si è verificato poco prima delle 19:15 sulla U.S. Highway 20, nei pressi di Henry’s Lake, una zona frequentata da escursionisti e turisti. Sei delle vittime si trovavano a bordo del furgone, mentre la settima era il conducente del pick-up.

Inizialmente il New York Times aveva parlato di due vittime italiane. Successivamente è stato accertato che nell’incidente è deceduta una turista di origini milanesi. Le cause dello scontro restano in fase di accertamento, ma il tratto di strada su cui è avvenuto l’incidente è noto per essere particolarmente pericoloso, come confermato anche da testimoni locali.

Breaking: Tragic Crash near #HenrysLake, Idaho



7 people are dead after a fiery collision between a tour van and pickup on U.S. Hwy 20. Both vehicles caught fire. 6 tour passengers and the truck driver were killed.



Identities not yet released. #Idaho #Yellowstone pic.twitter.com/T347PP34j9 — Homskyra (@homskyra) May 2, 2025

Roger Merrill, un residente della zona, ha raccontato di essersi trovato a passare nei pressi del luogo dell’incidente poco dopo lo scontro: “Ho visto i veicoli avvolti dalle fiamme. La gente cercava di aiutare i sopravvissuti. Ci è voluto molto tempo prima che arrivassero i soccorsi, data la posizione remota”.

Otto persone salvate prima che il furgone prendesse fuoco

Secondo il medico legale della contea di Fremont, alcuni testimoni sono riusciti a estrarre otto persone dal furgone prima che questo prendesse completamente fuoco. Tra i superstiti ci sarebbe anche un bambino.

Il Dipartimento dei Trasporti dell’Idaho ha già segnalato la necessità di interventi infrastrutturali su quel tratto di autostrada per aumentare la sicurezza, ma i lavori sono ancora in fase di progettazione. Le indagini sono tuttora in corso.

7 are dead after a terrible crash Thursday between a tour van & pickup near Yellowstone NP (Henry's Lake, ID)

14 were in the van, 1 in the pickup. The truck driver died.

Cause is under investigation. pic.twitter.com/CVkBUljcWy — Josh Helmuth KRDO13 (@Jhelmuth) May 2, 2025