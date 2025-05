Molestata al Concertone del Primo Maggio, arrestati tre giovani: ‘Ho rivissuto un trauma’

Molestie durante il concertone a Roma

La giovane casertana salvata da un’amica, arrestati tre studenti

Una giornata di musica e festa si è trasformata in un incubo per una ragazza di 25 anni, molestata in mezzo alla folla durante il Concertone del Primo Maggio a Roma, in piazza San Giovanni. Approfittando della calca e del caos, tre uomini l’hanno circondata e palpeggiata, prima di fuggire tra la gente. A salvarla è stata l’amica che era con lei, intervenuta prontamente e urlando per attirare l’attenzione.

‘Ero pietrificata, molestata quando ero bambina’

Gli aggressori, tre studenti universitari tra i 22 e i 24 anni di origine tunisina, sono stati rintracciati poco dopo dalla polizia, grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla vittima. Processati per direttissima, hanno negato ogni addebito. Il giudice ha disposto per tutti e tre l’obbligo di firma quotidiano.

“Ero pietrificata, non riuscivo a difendermi”, ha raccontato la ragazza al Messaggero, rivelando di essere stata sopraffatta dalla paura e da un trauma pregresso che si è riattivato in quei momenti. “Mi ha fatto tornare a quando ero piccola. Un trauma per il quale vado in cura da anni”.

Partita da Caserta insieme all’amica per godersi un giorno di svago, la giovane non si aspettava di vivere un’esperienza tanto sconvolgente. Maria si era allontanata un attimo per prendere qualcosa da bere con l’amica Sonia. Quando hanno provato a farsi largo tra la folla per avvicinarsi al palco è successo di tutto.

‘Mi toccavano ovunque, erano spavaldi’

“Mi toccavano ovunque. Puzzavano di alcol ed erano spavaldi”, ha aggiunto, descrivendo i momenti in cui, stretta nella folla, ha perso il controllo. Solo l’intervento dell’amica ha interrotto l’aggressione, mentre i tre si dileguavano, minacciandola con frasi come: “Stai zitta e fatti gli affari tuoi”.

Due agenti in borghese, presenti tra il pubblico, sono riusciti a individuare i responsabili e bloccarli poco dopo. La vittima è stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure e gli accertamenti necessari. La vicenda ha sollevato l’ennesimo allarme sulla sicurezza durante grandi eventi pubblici e sull’importanza di garantire spazi protetti per tutti.