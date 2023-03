Uccide la cognata nel sonno a Giarratana

Ha ucciso la cognata nel cuore della notte nell’abitazione della madre in via Andrea Costa. Risveglio tragico a Giarratana, in provincia di Ragusa, per la morte della 52enne Rosalba dell’Albani.

Giarratana, Rosalba dell’Albani è stata accoltellata da Mariano Barresi nell’abitazione della madre

La donna è stata uccisa sabato 4 marzo dal 66enne Mariano Barresi che subito dopo il delitto è stato arrestato dai carabinieri. La vittima si fermava spesso a dormire dall’anziana madre per accudirla.

Nello stesso stabile, al piano inferiore, abita il marito di una delle sorelle di Rosalba dell’Albani che, intorno, alle 4 l’ha raggiunta in casa e l’ha accoltellata a morte mentre dormiva.

Mariano Barresi, pensionato, è stato portato in caserma dove è stato raggiunto dall’avvocato di fiducia. Ancora non è chiaro se si sia trattato di un delitto d’impeto o se il 66enne abbia premeditato l’omicidio.

Arrestato il 66enne pensionato, screzi con la vittima anche in passato

Cosí come resta da delineare il movente. Sembra che tra la 52enne e l’aggressore i rapporti fossero tesi e che non sarebbero mancate le liti in passato.

Gli inquirenti stanno ascoltando i familiari per cristalizzare il movente del delitto. In queste ore è sottoposto ad interrogatorio Mariano Barresi. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Ragusa.