Uccide la moglie e si toglie la vita poche ore prima dell’intervento chirurgico a Colmaggiore di Sopra

Una coppia di anziani è stata trovata morta nella camera da letto della loro abitazione con evidenti ferite di arma da fuoco. Il fatto è avvenuto a Colmaggiore di Sopra, una frazione di Tarzo (Treviso).

L’89enne Giancarlo Gaio ha ucciso Cesira Bianchet con la sua pistola sportiva e si è ucciso: la drammatica scoperta del genero

Le vittime sono un uomo di 89 anni, Giancarlo Gaio, e di sua moglie Cesira Bianchet, 82 anni. Secondo i carabinieri, dopo aver eseguito i primi rilievi, si tratterebbe di un omicidio-suicidio. A tenere per questa ipotesi, tra l’altro, il fatto che è stata trovata accanto al letto una pistola, regolarmente detenuta dal 90enne per uso sportivo. Da quanto si è appreso da fonti investigative ad agire sarebbe stato l’uomo. A fare la drammatica scoperta è stato il genero dell’uomo intorno alle 6:30 di giovedì 26 settembre. Doveva accompagnare Gaio in ospedale per un intervento alla prostata. In casa è stato trovato un biglietto.

Sul posto l’anatomopatologo Alberto Furlanetto per i primi accertamenti sulle due salme e il magistrato di turno, Gabriella Cama oltre che il nucleo investigativo di Treviso. “L’ultima volta in cui ho visto Giancarlo è stata ieri – ricorda l’ex primo cittadino -. Sembrava tranquillo ma il dolore per la perdita della figlia e l’aggravarsi delle sue condizioni di salute lo hanno portato a questo tragico gesto” – ha detto l’ex sindaco Ennio Casagrande. Ad un amico aveva confidato che non ce la faceva più.

Il passato da comparsa cinematografica, il dolore per la morte della figlia, i problemi di salute della moglie

La perdita della figlia Dorotea 5 anni fa è stata uno choc per Giancarlo Gaio e per la moglie che doveva sottoporsi al nono intervento per problemi alla prostata. L’89enne avrebbe dovuto lasciare per alcuni giorni Cesira Bianchet da sola bisognosa di assistenza costante dopo essere caduta dalle scale.

Avrebbe compiuto 90 anni a novembre. Aveva fatto la comparsa cinematografica per i film Vajont e “Addio alle armi” di Charles Vidor, tratto dall’omonimo capolavoro di Hemingway. La moglie, invece, aveva lavorato come cameriera in famiglia ed era stata donna delle pulizie nella farmacia del paese.