Uccisa davanti ai 3 figli a Saltara di Colli al Metauro, Ana Cristina aveva raccontato i maltrattamenti del marito

Nel pesarese si è consumato un’altra tragedia annunciata. Ha ammazzato la moglie, di origini brasiliane di 38 anni a coltellate durante la notte nell’abitazione nella quale la coppia vive. Ana Cristina Duarte Correia è stata uccisa a Saltara di Colli al Metauro sotto gli occhi dei figli che hanno tentato invano di difenderla.

Anna Cristina Duarte Correia è stata accoltellata dal marito a Saltara, i figli hanno tentato di difenderla

L’uomo, il 54enne brindisino Ezio Di Levrano, è stato fermato dai carabinieri ed è trattenuto in caserma dei carabinieri della compagnia di Fano. É successo al civico 4 di via San Celestino V intorno alle 2:00 della notte tra venerdì 6 e sabato 7 settembre nel comune di Colli al Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino. A dare l’allarme i vicini di casa che hanno sentito le urla provenire dall’abitazione. La 38enne è stata portata all’ospedale Torrette di Ancona, dove è morta per le gravissime ferite riportate.

L’uomo lavora come autista e, da quanto si è appreso, ed in passato aveva avuto problemi giudiziari. La coppia era sposata dal 2010 ed aveva tre figli, tutti minorenni, che erano presenti in casa al momento del delitto.

Il 2 settembre scorso, i carabinieri della stazione di Colli al Metauro erano arrivati nell’abitazione dove viveva la vittima del femminicidio, Ana Cristina Duarte Correia, chiamati dal marito, italiano di 54 anni di origini pugliesi. L’uomo aveva chiamato i carabinieri denunciando l’allontanamento dalla casa familiare. La 38enne aveva riferito ai militari che aveva abbandonato la casa familiare facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri erano riusciti a contattarla e a convocarla in caserma. In quel momento la donna ha raccontato di essere da tempo vittima di violenza da parte del marito, di volersi allontanare da lui, ma di non voler presentare denuncia nei confronti dell’uomo.

La donna aveva raccontato ai carabinieri i maltrattamenti dell’autista di origini brindisine senza denunciarlo

Nonostante questo, i carabinieri avevano inoltrato una notizia di reato alla Procura di Pesaro, attivando il codice rosso per comprendere i motivi che avevano spinto la donna a non denunciare le violenze che subiva. Nella notte, la 38enne è rientrata a casa dove è esploso il litigio al culmine del quale il marito l’ha accoltellata. La coppia risulta sposata dal 2010.

Femminicidio a Colli al Metauro

“Si è consumata l’ennesima vergogna compiuta dagli uomini nei confronti delle donne. È un dolore immenso” – ha riferito a LaPresse Paolo Briganti, sindaco di Colli al Metauro dove in località Saltara, nella notte, un 54enne ha ucciso a coltellate la moglie di 38 anni. “L’ennesimo femminicidio. Accanto al dolore vi è la preoccupazione per i tre figli, tutti minori, ai quali bisogna provvedere”.