UFO, ex pilota della Marina alla Camera Usa: ‘Recuperati corpi biologici non umani’

Un ex pilota della Marina degli Stati Uniti, Ryan Graves, ha raccontato di aver avuto incontri ravvicinati con gli UFO ed ha accusato il governo del suo paese di minimizzare la minaccia che rappresentano.

Ryan Graves è intervenuto in un’udienza alla Camera Usa su UFO e alieni: ‘Problema urgente e sottostimato’

“Il numero di oggetti volanti non identificati, o UAP (fenomeni anomali non identificati), è stato “grossolanamente sottostimato” ed è stato un problema “urgente” – ha aggiunto alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti in occasione di un’udienza su UFO e alieni.

Graves ha affermato di aver iniziato a rilevare “oggetti sconosciuti” nello spazio aereo statunitense nel 2014, mentre era di stanza a Virginia Beach. Il pilota ha spiegato che durante una missione di addestramento a 10 miglia dalla costa, due aerei sono stati “divisi” da un “cubo grigio scuro o nero all’interno di una sfera trasparente”. Nonostante abbia sollevato problemi di sicurezza, non è stato fatto alcun registro ufficiale dell’incidente.

Un rapporto del Pentagono nel 2021 non ha trovato prove che colleghino gli oggetti non identificati agli extraterrestri, con la maggior parte degli avvistamenti che si ritiene siano droni o palloni. L’ex pilota della Marina la pensa diversamente e sostiene di avere le prove di quello che afferma.

‘Ho visto degli oggetti completamente fermi nel mezzo di un uragano di categoria 4’

“Come so che non erano aerei? Questi oggetti sono rimasti completamente fermi nei venti di uragano di categoria 4. Questi stessi oggetti poi hanno accelerato a velocità supersoniche. Una cosa per la quale non c’è una spiegazione sensata” – ha aggiunto Ryan Graves durante il suo intervento sostenendo che il governo è in possesso di rottami recuperati dopo uno schianto.

“Posso dire che alcuni dei corpi recuperati erano biologici. Non umani, e questa è stata la valutazione delle persone con conoscenza diretta del programma con cui ho parlato. Le ritorsioni che ho subito dopo aver reso pubbliche alcune cose sono state molto brutali e davvero spiacevoli” – ha chiosato Ryan Graves.