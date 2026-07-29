Una pallonata, poi il dramma a Grumo Nevano: 18enne massacra di botte un anziano, il video sconvolge il web

Un ragazzo avrebbe colpito accidentalmente una finestra mentre giocava a calcio, dalle proteste di un 70enne è scoppiata una violenta aggressione
Quello che doveva essere un normale pomeriggio d’estate si è trasformato in una tragedia sfiorata a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Tutto sarebbe iniziato da un pallone finito contro una finestra del centro anziani, ma in pochi minuti la situazione è degenerata in una brutale aggressione che oggi vede un 70enne ricoverato in prognosi riservata, con condizioni ritenute gravissime.
Per l’episodio un 18enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio volontario.
Dal pallone contro il vetro alla violenta rissa
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, alcuni ragazzi stavano giocando a pallone quando uno dei tiri avrebbe colpito accidentalmente una finestra del centro anziani situato nelle vicinanze.
Il rumore del vetro ha richiamato l’attenzione di uno degli ospiti della struttura, un uomo è uscito all’esterno per chiedere spiegazioni ai giovani.
Da quel momento la discussione sarebbe rapidamente degenerata tra insulti e spintoni, fino a trasformarsi in una violenta rissa.
Il pensionato colpito mentre era già a terra
Nel caos della lite il pensionato è stato raggiunto da una raffica di pugni.
L’uomo è caduto sull’asfalto. In suo soccorso è giunto il settantenne che è stato colpito con un violento calcio al volto.
L’impatto gli ha fatto perdere conoscenza e battere la testa a terra.
Secondo le informazioni emerse, l’uomo sarebbe in pericolo di vita a causa di una grave emorragia. Attualmente è ricoverato all’ospedale di Frattamaggiore, dove i medici mantengono la prognosi riservata.
Le immagini inchiodano il presunto aggressore
La scena è stata ripresa da telecamere e da alcuni telefoni cellulari. I filmati, diventati rapidamente virali sui social, hanno permesso ai carabinieri della Stazione di Grumo Nevano di ricostruire quanto accaduto.
Gli investigatori hanno identificato il giovane ritenuto responsabile del calcio sferrato all’anziano.
Si tratta di un 18enne, arrestato nella notte e trasferito nel carcere di Poggioreale, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria con l’accusa di tentato omicidio volontario.
Comunità sconvolta dalla violenza
L’episodio ha provocato profonda indignazione nel comune dell’area nord di Napoli.
In molti faticano a credere che una vicenda nata, apparentemente, da un pallone finito contro una finestra possa essersi trasformata in una violenza tanto feroce.
Le indagini proseguono per chiarire ogni responsabilità e verificare il coinvolgimento di eventuali altre persone presenti durante la rissa, mentre tutta la comunità resta con il fiato sospeso per le condizioni del pensionato.
#GrumoNevano –— NanoTV.it (@nanotvit) July 29, 2026
Lite in piazza,anziano in prognosi riservata dopo un calcio sterrato da un ragazzo.
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