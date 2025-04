Zelensky sull’incontro con Trump in Vaticano: ‘Potrebbe diventare storico’, cosa è successo

Trump e Zelensky a San Pietro

L’ultimo miracolo di Papa Francesco: Trump e Zelensky a colloquio

È stato definito l’“ultimo miracolo di Papa Francesco”: Donald Trump e Volodymyr Zelensky, leader rispettivamente di Stati Uniti e Ucraina, si sono incontrati a margine dei funerali del Pontefice in Vaticano. In un colloquio riservato, hanno discusso della possibilità di un cessate il fuoco in Ucraina.

“È stato un buon incontro”, ha commentato Zelensky su Telegram. “Abbiamo avuto tempo per discutere a quattr’occhi, nella speranza che tutto quanto detto porti a proteggere la vita della nostra gente, a un cessate il fuoco completo e incondizionato, a una pace affidabile e duratura.” – ha aggiunto il leader ucraino. “Un incontro altamente simbolico che potrebbe diventare storico se si raggiungessero risultati congiunti”.

Un incontro simbolico, che potrebbe segnare una svolta storica nei rapporti internazionali.

I contatti tra Trump, Zelensky, Macron e Starmer

Oltre a Zelensky, Trump ha avuto contatti anche con Emmanuel Macron e Keir Starmer. Fonti ufficiali francesi hanno definito l’incontro “positivo”. Le delegazioni sono al lavoro per organizzare ulteriori colloqui nei prossimi giorni.

Secondo il portavoce ucraino Serhii Nikiforov, Trump e Zelensky si sono incontrati due volte: una breve riunione di 15 minuti prima dei funerali e un ulteriore incontro ancora da programmare. Alcune immagini diffuse dal servizio stampa della presidenza ucraina mostrano Zelensky e Trump seduti uno di fronte all’altro, insieme a Macron e Starmer.

Al loro arrivo in piazza San Pietro, Zelensky, Trump e Macron sono stati accolti da lunghi applausi. “È stata una discussione molto produttiva”, ha dichiarato il direttore della comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung.

Un’immagine potentissima: l’incontro tra Trump e Zelensky nella Basilica di San Pietro, durante i funerali di Papa Francesco.

Che possa essere un auspicio di pace nel nome di Francesco.#Funerali #PapaFrancesco #TG1 pic.twitter.com/unfiWaXtcC — Cinguetterai  (@Cinguetterai) April 26, 2025

Trump, Melania e la ripartenza: l’incontro con Von der Leyen

Prima dell’inizio della cerimonia funebre, Trump ha incrociato sul sagrato di San Pietro la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. I due si sono stretti la mano e hanno scambiato un breve colloquio, suggellato da sorrisi cordiali. Un momento rapido, ma di forte valore simbolico.

Dopo la cerimonia, Trump ha lasciato il Vaticano per recarsi, insieme a Melania, verso l’aeroporto di Fiumicino, diretto in New Jersey per festeggiare il compleanno della First Lady.