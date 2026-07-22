Valdidentro, bimbo di un anno travolto e ucciso dal pick-up: aperta un’inchiesta, cosa emerge sulla tragedia

Tragedia inValdidentro, in Alta Valtellina

Il piccolo è morto dopo essere stato investito durante le operazioni di raccolta del fieno

Si concentra ora sull’esatta dinamica dell’incidente l’inchiesta aperta dalla Procura di Sondrio dopo la morte del bambino di poco più di un anno travolto da un pick-up nella serata di martedì a Plator, nel territorio comunale di Valdidentro, in Alta Valtellina.

Quella che inizialmente sembrava una drammatica fatalità è ora al centro degli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Tirano, chiamati a ricostruire, minuto dopo minuto, cosa sia realmente accaduto all’interno dell’azienda agricola dove si è consumata la tragedia.

Il familiare era alla guida del pick-up

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, al volante del mezzo si trovava un familiare stretto del bambino, un uomo di 42 anni, impegnato nelle attività di raccolta del fieno.

Le prime ricostruzioni indicano che il piccolo sarebbe finito improvvisamente sulla traiettoria del pick-up, ma resta ancora da chiarire se sia sfuggito al controllo degli adulti oppure se il conducente non sia riuscito ad accorgersi della sua presenza durante una manovra.

Sono proprio questi gli aspetti su cui si stanno concentrando gli investigatori.

Aperto un fascicolo per omicidio colposo

La Procura di Sondrio ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, un passaggio tecnico necessario per consentire tutti gli accertamenti previsti dalla legge.

Nelle prossime ore il magistrato deciderà se disporre l’autopsia oppure limitarsi a una ricognizione cadaverica, utile a chiarire definitivamente le cause del decesso e gli ultimi dettagli della dinamica.

Nel frattempo i carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile per ricostruire quanto accaduto.

La disperata corsa in ospedale

L’allarme era scattato poco prima delle 18.30. Sul posto erano intervenuti un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso decollato dalla base di Caiolo.

Le condizioni del bambino erano apparse fin da subito gravissime. Dopo le prime manovre salvavita, il piccolo era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove i medici hanno tentato fino all’ultimo di salvargli la vita. Ogni sforzo, però, si è rivelato vano.

Una comunità sotto shock

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità di Valdidentro e dell’Alta Valtellina.

L’incidente è avvenuto nella zona di Plator, dove durante l’estate la famiglia si occupava dell’alpeggio e della raccolta del fieno. Un luogo immerso nella natura che, nel giro di pochi istanti, si è trasformato nello scenario di un dramma destinato a lasciare un segno profondo.

Mentre le indagini proseguono, l’intero paese si è stretto attorno ai familiari del piccolo.