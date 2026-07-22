Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Valdidentro, bimbo di un anno travolto e ucciso dal pick-up: aperta un’inchiesta, cosa emerge sulla tragedia

DiRedazione

Pubblicato: 22 Lug, 2026 - ore: 18:06 #incidente, #Valdidentro, #Valtellina
Tragedia inValdidentro, in Alta ValtellinaTragedia inValdidentro, in Alta Valtellina

Il piccolo è morto dopo essere stato investito durante le operazioni di raccolta del fieno

Si concentra ora sull’esatta dinamica dell’incidente l’inchiesta aperta dalla Procura di Sondrio dopo la morte del bambino di poco più di un anno travolto da un pick-up nella serata di martedì a Plator, nel territorio comunale di Valdidentro, in Alta Valtellina.

Quella che inizialmente sembrava una drammatica fatalità è ora al centro degli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Tirano, chiamati a ricostruire, minuto dopo minuto, cosa sia realmente accaduto all’interno dell’azienda agricola dove si è consumata la tragedia.

Il familiare era alla guida del pick-up

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, al volante del mezzo si trovava un familiare stretto del bambino, un uomo di 42 anni, impegnato nelle attività di raccolta del fieno.

Le prime ricostruzioni indicano che il piccolo sarebbe finito improvvisamente sulla traiettoria del pick-up, ma resta ancora da chiarire se sia sfuggito al controllo degli adulti oppure se il conducente non sia riuscito ad accorgersi della sua presenza durante una manovra.

Sono proprio questi gli aspetti su cui si stanno concentrando gli investigatori.

Aperto un fascicolo per omicidio colposo

La Procura di Sondrio ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, un passaggio tecnico necessario per consentire tutti gli accertamenti previsti dalla legge.

Nelle prossime ore il magistrato deciderà se disporre l’autopsia oppure limitarsi a una ricognizione cadaverica, utile a chiarire definitivamente le cause del decesso e gli ultimi dettagli della dinamica.

Nel frattempo i carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile per ricostruire quanto accaduto.

La disperata corsa in ospedale

L’allarme era scattato poco prima delle 18.30. Sul posto erano intervenuti un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso decollato dalla base di Caiolo.

Le condizioni del bambino erano apparse fin da subito gravissime. Dopo le prime manovre salvavita, il piccolo era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove i medici hanno tentato fino all’ultimo di salvargli la vita. Ogni sforzo, però, si è rivelato vano.

Una comunità sotto shock

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità di Valdidentro e dell’Alta Valtellina.

L’incidente è avvenuto nella zona di Plator, dove durante l’estate la famiglia si occupava dell’alpeggio e della raccolta del fieno. Un luogo immerso nella natura che, nel giro di pochi istanti, si è trasformato nello scenario di un dramma destinato a lasciare un segno profondo.

Mentre le indagini proseguono, l’intero paese si è stretto attorno ai familiari del piccolo.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Simone Concas ucciso a 19 anni a Bari Sardo: prima l’investimento, poi le coltellate

Lug 22, 2026 Redazione
Attualità

Caso Roggero, il giudice respinge l’istanza: ecco perché il gioielliere resta in carcere

Lug 22, 2026 Redazione
Attualità

Modena, muore dopo due mesi Monica Esposito: era stata travolta dall’auto lanciata sulla folla, si aggrava la posizione di El Koudri

Lug 22, 2026 Giuseppe D'Alto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Simone Concas ucciso a 19 anni a Bari Sardo: prima l’investimento, poi le coltellate

Attualità

Caso Roggero, il giudice respinge l’istanza: ecco perché il gioielliere resta in carcere

Attualità

Modena, muore dopo due mesi Monica Esposito: era stata travolta dall’auto lanciata sulla folla, si aggrava la posizione di El Koudri

Sport

Serie B, il calendario è servito: subito sfide da brividi e un debutto che può già cambiare la stagione

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.