Capannori, Valentina travolta e uccisa da un’auto a 17 anni: conducente positivo ad alcol e droga

Valentina Tolomei

Uno schianto nella notte

Un tragico incidente ha scosso Capannori (Lucca) nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio. Valentina Tolomei, 17 anni appena compiuti, è stata travolta da una Mercedes Classe A mentre era in sella alla sua Vespa 50, a pochi passi da casa. L’impatto, violentissimo, è avvenuto intorno all’1:30 in via Romana, all’incrocio con via Nuova di Paganico.

Le responsabilità

A investire la giovane è stato un 29enne residente a Porcari, risultato positivo sia all’alcol che agli stupefacenti dopo i test effettuati all’ospedale di Lucca. L’uomo è stato fermato nella mattinata di lunedì 26 maggio alle 5:00, ma la notizia è stata resa nota solo il giorno seguente. Le autorità stanno ora conducendo le indagini per chiarire le responsabilità, ma la dinamica dell’incidente sembra ormai evidente: eccesso di velocità e guida sotto effetto di sostanze.

I soccorsi e la constatazione della morte

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, coordinati dalla compagnia di Lucca, l’auto viaggiava a forte velocità in direzione Porcari quando ha centrato in pieno lo scooter di Valentina Tolomei, che si stava immettendo sulla via Romana. Il corpo della ragazza è stato sbalzato a dieci metri di distanza, finendo in un campo a margine della carreggiata. I sanitari del 118 hanno tentato la rianimazione, ma per lei non c’era più nulla da fare.

Lutto a Paganico

La notizia della morte di Valentina ha sconvolto l’intera comunità di Paganico. La ragazza frequentava il liceo delle Scienze Umane all’istituto “Paladini” di Lucca. Compagni, insegnanti e amici sono sotto choc, incapaci di trovare parole per spiegare l’insensatezza della tragedia. In tanti si sono radunati attorno alla famiglia Tolomei, devastata da un dolore che non ha parole.

Il ricordo del fidanzato

A dare voce alla commozione è stato anche Nicholas D’Ulivo, il fidanzato di Valentina Tolomei. Su TikTok ha pubblicato un video in cui lei canta, accompagnato da una struggente lettera d’addio.

«Scrivere queste parole è la cosa più difficile che abbia mai fatto. Ancora adesso faccio fatica a credere che sia successo davvero».

«Eri casa. Eri pace. La voce che riusciva a calmarmi. Ovunque tu sia, spero che tu possa sentirmi».

Un messaggio che ha commosso migliaia di persone e ha fatto emergere il ritratto di una ragazza solare, forte, amata da tutti.

Indagini in corso

Il 29enne alla guida della Mercedes è stato arrestato. Le indagini proseguono per definire le accuse precise a suo carico. I carabinieri, insieme ai vigili del fuoco e alla procura, stanno raccogliendo ogni elemento utile, anche per accertare se vi siano stati precedenti simili o eventuali omissioni.

Una ferita che resterà

La morte di Valentina ha lasciato un vuoto profondo in chi la conosceva e amava. Paganico si è fermata: un’intera comunità è in lutto, mentre la famiglia della ragazza piange una vita spezzata troppo presto. Il nome di Valentina Tolomei ora è legato a una battaglia contro la guida in stato di alterazione. Una battaglia che tutti, come comunità, non possiamo permetterci di perdere.