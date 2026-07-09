Paliano, Valerio Saccucci trovato morto davanti casa: la svolta arriva dall’autopsia

Valerio Saccucci

Il giovane di 25 anni è stato trovato in fin di vita dalla madre davanti all’abitazione di famiglia a Paliano

Una tragedia ha sconvolto Paliano, in provincia di Frosinone, dove un giovane di 25 anni, Valerio Saccucci, è morto dopo essere stato trovato in fin di vita davanti alla casa di famiglia. A fare la drammatica scoperta, nelle prime ore della mattina, è stata la madre, che uscendo dall’abitazione lo ha visto riverso a terra e ha immediatamente lanciato l’allarme. Nonostante la disperata corsa in ospedale e i tentativi dei medici di salvarlo, il ragazzo è deceduto poco dopo. Ora saranno gli accertamenti disposti dalla Procura a fare piena luce sulle cause della morte, ancora avvolte dal mistero.

La scoperta davanti all’abitazione e la corsa in ospedale

Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi in via Porta San Paolo, nel centro storico di Paliano. Secondo la prima ricostruzione, la madre del giovane è uscita di casa e ha trovato il figlio privo di sensi davanti all’ingresso dell’abitazione.

La donna ha immediatamente chiamato il 118. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari, che hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. Vista la gravità delle sue condizioni, Valerio Saccucci è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Colleferro, dove il personale sanitario ha proseguito i tentativi di rianimarlo.

Purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile: il 25enne è morto poco dopo il ricovero, lasciando sotto shock familiari, amici e l’intera comunità.

Nessun segno di violenza: sarà l’autopsia a chiarire cosa è successo

Sul caso stanno lavorando i carabinieri delle stazioni di Paliano e Colleferro, incaricati di ricostruire le ultime ore di vita del giovane.

Da un primo esame esterno del corpo, non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Inoltre, secondo quanto emerso nelle prime verifiche, il ragazzo non soffriva di particolari patologie conosciute che possano spiegare il decesso.

Proprio per questo motivo il sostituto procuratore di turno ha disposto il sequestro della salma e il trasferimento presso la Sala mortuaria del Policlinico Tor Vergata di Roma, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia. L’esame autoptico sarà fondamentale per accertare con precisione le cause della morte ed escludere o confermare qualsiasi ipotesi investigativa.

Le indagini dei carabinieri

Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a ricostruire la dinamica della tragedia. Saranno ascoltate le persone che potrebbero fornire informazioni sulle ultime ore trascorse da Valerio Saccucci e saranno esaminati tutti gli accertamenti medico-legali.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, ma gli inquirenti mantengono il massimo riserbo in attesa dei risultati dell’autopsia, che potrebbe fornire risposte decisive su quanto accaduto.

L’obiettivo è stabilire se il giovane sia stato colpito da un improvviso malore oppure se vi siano altri elementi che abbiano provocato il decesso.

Paliano si ferma per il lutto: rinviata “Vino in Festa”

La notizia della morte del giovane ha profondamente colpito la comunità di Paliano, dove Valerio era molto conosciuto.

In segno di rispetto verso la famiglia, il Comune di Paliano ha deciso di sospendere la manifestazione “Vino in Festa”, prevista nelle prossime ore, rinviandola a una data che sarà comunicata successivamente.

Il sindaco Domenico Alfieri ha espresso il cordoglio dell’intera amministrazione comunale.

“Esprimo il mio cordoglio per la prematura e tragica scomparsa di un nostro giovane concittadino. Di fronte ad una perdita così dolorosa e incolmabile, il silenzio, il rispetto e il raccoglimento sono l’unico modo possibile per onorare la sua memoria e mostrare vicinanza a quanti lo hanno amato.”

Mentre Paliano si stringe attorno ai familiari del ragazzo, resta ora l’attesa per gli esiti degli accertamenti medico-legali. Sarà l’autopsia, infatti, a chiarire cosa abbia provocato la morte improvvisa del giovane e a fornire agli investigatori gli elementi necessari per chiudere il cerchio su una vicenda che ha lasciato sgomenta un’intera comunità.