Paliano, investe l’ex 19enne e fugge: ‘Non me ne sono accorto’, la lite prima dell’incidente

Giallo a Paliano, investe ex dopo la lite del pomeriggio

Una relazione tormentata. Burrascosa al punto che in passato i carabinieri erano dovuti intervenire per placare i loro litigi. Litigi che non passavano inosservati quelli di un giovane di appena 22 anni e della ex di 19 anni. Hanno litigato anche domenica 23 febbraio: lei è stata portata al San Camillo di Roma in elicottero, lui è stato denunciato alla procura della Repubblica di Frosinone. I carabinieri stanno ricostruendo i dettagli.

La 19enne investita dall’auto dopo la lite in piazza del pomeriggio

Ad avvertirli sono stati i residenti di via San Francesco a Paliano, vicino alla piazza intitolata a Willy Monteiro, estremo nord della provincia di Frosinone dove la Ciociaria si confonde con la campagna romana: territorio dei principi Colonna, lì c’è la fortezza diventata carcere di massima sicurezza per le brigatiste e c’è la Selva diventata un’attrazione europea grazie ai principi Ruffo di Calabria. Le telefonate al 112 arrivate intorno alle 23 di domenica raccontano di una ragazzina a terra investita da un’auto fuggita via.

Arrivano i carabinieri ed il personale sanitario del 118 che chiama subito l’eliambulanza da Roma: diagnosticano un politrauma e delle ferite molto serie ad una gamba. I dettagli non sono chiari: tra i residenti c’è chi dice che una Volkswagen Golf l’ha investita con il conducente che è poi scappato. I carabinieri hanno ricollegato subito l’auto e la ragazza ad uno stesso denominatore.

È l’ex fidanzato di lei, con il quale ha un rapporto tormentato e burrascoso: lei è figlia di un sottufficiale delle forze armate, lui mai nessun problema con la legge così come i suoi genitori. I ragazzi si mettono insieme e subito dopo litigano, si lasciano e subito dopo tornano insieme; nel mezzo discutono in maniera tumultuosa. Lo hanno fatto anche nel pomeriggio, prima dell’incidente, nella piazza di Paliano, poi si erano rappacificati.

Il ragazzo ai carabinieri: ‘Non mi sono accorto di nulla’

Quello che è accaduto alle 23:00 lo ha raccontato il ragazzo ai carabinieri. Si è presentato in caserma appena ha saputo che la fidanzata era stata portata a Roma. Ha raccontato che erano in macchina e poi all’improvviso si era riaccesa la lite del pomeriggio: al culmine della quale lui ha fatto scendere lei e se n’è andato. Giura di non essersi accorto d’averla urtata, che lei aveva minacciato di buttarsi sotto la macchina per non farlo andare via. Lo hanno denunciato per lesioni stradali e di omissione di soccorso.