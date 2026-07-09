Addio a Bonnie Tyler, è morta la regina di “Total Eclipse of the Heart”: la musica perde una delle sue voci più amate

Bonnie Tyler

La cantante gallese si è spenta a 75 anni in un ospedale del Portogallo dopo le complicazioni seguite a un delicato intervento

Il mondo della musica internazionale dice addio a Bonnie Tyler. La cantante gallese, diventata un’icona grazie a successi intramontabili come “Total Eclipse of the Heart”, “It’s a Heartache” e “Holding Out for a Hero”, è morta all’età di 75 anni in un ospedale del Portogallo, dove era ricoverata da settimane dopo un delicato intervento chirurgico.

La notizia è stata confermata attraverso il sito ufficiale dell’artista. Tyler si è spenta nella notte a causa delle complicazioni sopraggiunte dopo un’operazione d’urgenza resa necessaria da una perforazione intestinale. Una scomparsa che lascia un vuoto enorme nel panorama musicale mondiale, dopo oltre cinquant’anni di carriera e milioni di dischi venduti.

Il ricovero, il coma e il peggioramento improvviso

La cantante era stata ricoverata nel mese di maggio in un ospedale di Faro, nell’Algarve, dove possedeva una seconda casa.

Dopo l’intervento chirurgico era stata mantenuta in coma farmacologico per diverse settimane. A giugno erano arrivate notizie incoraggianti: la famiglia aveva fatto sapere che Bonnie Tyler si era risvegliata e non era più in coma, pur restando ricoverata in terapia intensiva in condizioni considerate ancora molto gravi.

Le speranze di una lenta ripresa, però, si sono infrante nelle ultime ore, quando sono sopraggiunte complicazioni risultate fatali.

Da “It’s a Heartache” a “Total Eclipse of the Heart”: una carriera entrata nella storia

Nata nel 1951 a Skewen, piccolo centro del Galles, con il nome di Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler è diventata una delle voci più riconoscibili della musica internazionale.

Il primo grande successo arrivò nel 1977 con “It’s a Heartache”, brano che conquistò le classifiche di tutto il mondo e raggiunse il terzo posto negli Stati Uniti.

La consacrazione definitiva arrivò però nel 1983 grazie a “Total Eclipse of the Heart”, una delle ballate più celebri della storia della musica pop-rock, capace di raggiungere il primo posto in numerosi Paesi e di diventare un classico ancora oggi ascoltatissimo.

Tra i suoi brani più celebri figura anche “Holding Out for a Hero”, inserito nella colonna sonora del film cult “Footloose”, diventato uno dei simboli degli anni Ottanta.

La voce roca diventata il suo marchio di fabbrica

Uno degli elementi che hanno reso Bonnie Tyler immediatamente riconoscibile era il suo timbro graffiato e potente.

Una caratteristica nata quasi per caso. All’inizio della carriera la cantante si sottopose a un intervento per rimuovere alcuni noduli alle corde vocali. Il risultato fu una voce ancora più roca e intensa, destinata a trasformarsi nel suo marchio di fabbrica.

Negli anni ha pubblicato 20 album, ottenuto tre candidature ai Grammy Awards e rappresentato il Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2013.

Nonostante il successo internazionale, non ha mai nascosto il legame con le proprie origini gallesi, ricordando spesso l’infanzia in una famiglia operaia, con il padre minatore e la madre casalinga impegnata a crescere sei figli.

L’ultimo album e i concerti già programmati

Bonnie Tyler non aveva mai smesso di esibirsi.

Il suo ultimo album, “Only Love”, era stato pubblicato nel 2026 e avrebbe dovuto accompagnare un nuovo tour europeo con tappe già fissate in Germania, Austria e Regno Unito.

Solo pochi mesi fa aveva commentato con emozione il traguardo del miliardo di ascolti raggiunto su Spotify dai suoi brani più celebri.

«Non avrei mai immaginato un successo così enorme. È incredibile pensare che “Total Eclipse of the Heart” venga cantata nei karaoke da persone che non erano nemmeno nate quando uscì», aveva raccontato.

Il cordoglio del mondo della musica

La scomparsa dell’artista ha immediatamente suscitato messaggi di cordoglio da parte del mondo della musica, dello spettacolo e delle istituzioni britanniche.

Il governo gallese l’ha definita “un’icona musicale del Galles”, ricordando il contributo dato alla cultura del Paese.

Con la morte di Bonnie Tyler se ne va una delle interpreti più rappresentative della musica pop-rock internazionale. Le sue canzoni continuano però a essere ascoltate e amate da generazioni diverse, confermando il posto che la cantante gallese ha conquistato nella storia della musica mondiale.