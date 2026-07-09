Ece İrtem, la verità sulla morte dell’attrice di  Mr. Wrong: l’autopsia cambia tutto

Ece İrtem

Per settimane si era ipotizzato un malore improvviso e si erano rincorse diverse voci, compresa quella legata al morso di una scimmia durante un viaggio in Thailandia

L’autopsia ha fatto chiarezza sulla morte di Ece İrtem, l’attrice turca conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Işıl nella popolare serie televisiva Mr. Wrong. La giovane artista è morta il 15 giugno nella sua abitazione di Istanbul, dopo essersi improvvisamente accasciata mentre si trovava insieme alla madre. In un primo momento le autorità avevano ipotizzato un attacco cardiaco, ma gli accertamenti medico-legali hanno raccontato una storia diversa.

L’autopsia chiarisce le cause della morte

Secondo il referto dell’Istituto di Medicina Legale, la morte di Ece İrtem è stata provocata da un avvelenamento da alcol, aggravato dall’assunzione di farmaci antidepressivi e ansiolitici che le erano stati prescritti.

Gli esami tossicologici hanno rilevato nel suo organismo 395 milligrammi di alcol per decilitro di sangue (mg/dl), un valore considerato estremamente elevato e potenzialmente letale. Gli specialisti hanno concluso che la combinazione tra l’altissimo tasso alcolemico e i medicinali assunti ha avuto conseguenze fatali.

Il referto mette così fine alle ipotesi emerse subito dopo il decesso, quando le prime verifiche avevano fatto pensare a un arresto cardiaco improvviso.

Le prime ipotesi e le voci circolate dopo il decesso

Nelle ore successive alla tragedia, l’avvocato dell’attrice, Uğur Gökkoyun, aveva comunicato pubblicamente la notizia spiegando che la sua assistita era morta intorno a mezzogiorno nella propria abitazione, mentre era presente la madre.

Anche gli investigatori, nei primi riscontri, avevano parlato della possibilità di un malore cardiaco, precisando però che sarebbe stata l’autopsia a stabilire con certezza la causa del decesso.

Nei giorni successivi hanno iniziato a circolare anche altre indiscrezioni, alimentate da un episodio avvenuto poche settimane prima della morte.

Il morso della scimmia e il chiarimento degli esperti

Tra le ipotesi che avevano attirato maggiore attenzione c’era quella legata a un morso di scimmia subito dall’attrice durante un viaggio in Thailandia il 27 maggio.

Lo stesso legale aveva confermato l’episodio, spiegando che Ece İrtem si era immediatamente sottoposta alla terapia preventiva prevista in questi casi, iniziando il ciclo di vaccinazioni e interrompendolo successivamente seguendo le indicazioni dei medici.

La vicenda aveva fatto nascere dubbi su un possibile collegamento con malattie trasmesse dagli animali, considerando che alcuni macachi possono essere portatori di infezioni come rabbia ed herpes B.

L’autopsia, però, ha escluso qualsiasi relazione tra quel morso e la morte dell’attrice. Gli esami non hanno rilevato elementi compatibili con infezioni o complicazioni riconducibili all’episodio avvenuto durante il soggiorno in Thailandia.

L’ultimo messaggio ai fan e il dolore del mondo dello spettacolo

Solo il giorno precedente alla sua morte, Ece İrtem aveva pubblicato un messaggio sui social per ringraziare i fan degli auguri di compleanno, senza lasciare intuire il dramma che si sarebbe consumato poche ore dopo.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito colleghi, amici e spettatori che l’avevano conosciuta attraverso le produzioni televisive turche.

Tra i messaggi più toccanti quello dell’amica Caglar Kuru, che ha ricordato l’attrice come «una persona con il cuore pieno d’amore, energia e felicità», sottolineando quanto sia difficile accettare una perdita così improvvisa.

Prima di diventare una delle interpreti più apprezzate della televisione turca, Ece İrtem aveva studiato opera e canto presso l’Università Yaşar, iniziando poi la carriera sul piccolo schermo nel 2014. Nel corso degli anni aveva preso parte a numerose produzioni di successo come Runaway Brides, That’s My Life, New Bride, Payitaht Abdulhamid, Mr Wrong e soprattutto Cranberry Sorbet, serie che le aveva regalato grande popolarità anche fuori dalla Turchia.

L’attrice è stata infine sepolta nel cimitero di Yeniköy, a Kuşadası, sulla costa egea. Anche il funerale è finito al centro delle polemiche dopo che alcune persone sono state riprese mentre fotografavano e filmavano la bara. Le immagini, diventate rapidamente virali sui social, hanno suscitato numerose critiche per quello che molti hanno definito un comportamento irrispettoso nei confronti della famiglia nel momento del lutto.