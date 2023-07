Venezia, si ribalta trenino turistico ad Eraclea: panico e paura per i bimbi, 14 feriti

Un vagone di un trenino turistico si è rovesciato intorno alle 22:00 di lunedì 3 luglio ad Eraclea in provincia di Venezia provocando 14 feriti ma, secondo quanto si apprende, nessuno di loro si trova in condizioni preoccupanti.

Eraclea, il vagone ribaltato del trenino turistico

Uno dei vagoni si è ribaltato in via Livenzuola, un tombino la possibile causa

Le cause dell‘incidente sono ancora in fase di definizione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di San Donà di Piave, i carabinieri e alcune ambulanze del Suem. Sul trenino erano presenti anche dei bambini con i genitori.

Il trenino stradale stava compiendo il suo giro nelle strade del centro turistico di Eraclea, quando, in via Livenzuola uno dei vagoni si è piegato di lato, ribaltandosi. Vi sono state scene di panico. Fortunatamente l’intervento dei soccorsi è stato quasi immediato.

Il conducente del trenino è stato il primo a prestare soccorso

Non ancora chiare le cause del rovesciamento, forse da attribuire a un tombino che ha causato la perdita di controllo in corrispondenza di una curva. Il conducente del mezzo su gomma è stato il primo a prestare soccorso ai passeggeri. Nella notte ha raggiunto il luogo dell’incidente anche la sindaca di Eraclea, Nadia Zanchin.