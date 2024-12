Verbania, entra nel negozio dell’ex e tenta di sfregiarla con l’acido: salvata dai clienti di un bar

É di una decina di giorni la prognosi della donna aggredita sabato 28 dicembre dall’ex compagno nel salone di acconciatura di Verbania dove lavora. L’uomo, un sessantenne non residente in zona, è entrato nel negozio con in mano alcune, probabilmente due, boccette di acido, ma non è riuscito a rovesciarle addosso alla vittima.

La donna ha iniziato ad urlare ed ha fatto sì che alcuni clienti di un bar vicino accorressero immediatamente in suo soccorso e lo immobilizzassero in attesa dell’arrivo della volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Verbania.

La donna e alcuni testimoni sono stati ascoltati fino a tarda sera. Dai primi riscontri non sono emersi episodi precedenti di violenza: l’uomo e la donna, entrambi di circa sessant’anni. Sentita dagli operatori di polizia la donna ha riferito che era circa un mese che si era conclusa la loro breve relazione e che l’uomo l’aveva minacciata anche di usare dell’acido. L’uomo aveva con sé due boccette di acido muriatico. Per sua stessa ammissione, le aveva comprate poco prima dell’aggressione, con l’intento di colpire la donna.

La 60enne è stata subito portata in ospedale a Verbania. Le sue ferite non erano gravi e, fortunatamente, la prognosi è di qualche giorno. L’ex è stato fermato per il tentativo di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso previsto dall’ art 583quinquies reato introdotto nel 2019 in tema di violenza di genere. È stato portato in carcere in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria procedente.