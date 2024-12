Viareggio, scontro sull’Aurelia: morta 39enne e la nipote di 11 anni, gravi i due figli piccoli

Una donna e la nipote di 11 anni sono morti in un incidente stradale tra due auto avvenuto intorno alle 13:00 di domenica 29 dicembre sulla variante Aurelia poco dopo l’ingresso di Viareggio sud (Lucca), in direzione Massa Carrara.

Wagane Niasse è morta sul colpo, vani i tentativi di salvare la nipote di 11 anni

Con la ragazzina ha perso la vita la 39enne Wagane Niasse, originaria del Senegal. Viveva con la famiglia a Santa Croce sull’Arno (Pisa). Ferito il marito e i due figli della coppia, sbalzati fuori dall’auto dopo il violento impatto.La donna è morta sul colpo. I suoi due bambini (6 e 9 anni) sono stati trasferiti all’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso e le loro condizioni sono giudicate gravi. Il padre è stato ricoverato in osservazione all’ospedale Versilia ma non sarebbe in pericolo. Ferito inoltre il conducente dell’altra vettura coinvolta.

Gravi i figli della donna, il marito non è in pericolo di vita: la famiglia risiedeva a Santa Croce sull’Arno

Sul posto i sanitari inviati dal 118, polizia municipale e vigili del fuoco. L’ingresso della variante è stato chiuso nei due sensi di marcia. Da quanto appreso sembrerebbe che una delle due macchine coinvolte fosse appena entrata sulla Variante Aurelia dall’ingresso di Viareggio sud, l’altra invece già la percorreva in direzione di Massa Carrara. Sul luogo dell’incidente anche l’elisoccorso Pegaso.