Viareggio, 47enne investito e schiacciato contro la vetrina di un negozio: l’ipotesi della vendetta per un furto

Potrebbe essere stato investito volontariamente per vendicare un furto il 47enne Malkoun Said deceduto all’ospedale Versilia, a Lido di Camaiore.

Viareggio, Malkoun Said è morto dopo dopo essere arrivato in ospedale

É una delle ipotesi, in base a quanto si apprende, a cui starebbero lavorando gli investigatori in seguito alla morte dell’uomo, travolto da un’auto domenica 8 settembre mentre camminava in via Coppini a Viareggio, in provincia di Lucca. In un primo momento erano riusciti a rianimarlo: è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, dove però è deceduto.

Il 47enne sarebbe finito schiacciato contro la vetrina di un negozio di sistemi elettronici navali. . Le modalità con le quali l’uomo è stato travolto, secondo quanto appreso, avrebbero indotto gli inquirenti a pensare a un atto volontario, non a un investimento pirata.

Fermata una 65enne, la donna avrebbe investito l’algerino per vendicare un furto

Nelle indagini svolte dalla squadra mobile per la morte del 47enne algerino sarebbe stato individuata una donna di 65 anni di Viareggio sulla quale sono in corso accertamenti. La donna, alla guida di un Suv Mercedes , è stata individuata analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Dalle immagini si vede la conducente del veicolo che sottrae una borsa alla vittima. Probabilmente quella che era stata derubata. L’algerino aveva precedenti per furto.